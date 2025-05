René van der Gijp doet boekje open over stapavond met Hans Kraay jr. en Ruud Gullit: 'Dat deed hij elke keer'

René van der Gijp was tijdens zijn actieve loopbaan als voetballer bepaald niet vies van een avondje stappen en vond in Ruud Gullit en Hans Kraay jr twee generatiegenoten die best wel mee wilden op avontuur.

Van der Gijp mag graag vertellen over zijn avonturen in het nachtleven en de drank en vrouwen die daar doorgaans bij aanwezig waren. Zowel over Kraay als Gullit vertelde hij meermaals dat ook zij volop in de belangstelling stonden tijdens die nachten en dat hen dat wel beviel.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp trekt Van der Gijp de vergelijking tussen zichzelf en Kraay. Beiden zouden nogal anders zijn geweest dan hun ouders. "Dan loop je tegen een zoon aan, waarvan je denkt: waar is het daar misgegaan?", zegt hij over zijn eigen vader en moeder. "En dat hadden Hansie zijn ouders denk ik ook."

Openhartige Johan Derksen deelt pikant verhaal over populair Feyenoord-icoon: ‘Zo is hij aan een vrouw gekomen’ Als Johan Derksen op de praatstoel zit, dan vliegen de anekdotes uit zijn mond. En daarbij kent de oud-voetballer die even pauze heeft van Vandaag Inside weinig grenzen. Een verhaal dat achter de schermen aan de nationale brombeer is verteld, kan zomaar de wereld in worden geslingerd.

'Lam in de bestuurskamer van PSV'

"Hans zijn vader heeft zich, denk ik, ook zijn hele leven geschaamd voor Hansie", stelt Van der Gijp. Schrijver Van Egmond stelt dat het dan vooral om Kraay jr. als bikkelharde voetballer ging, maar volgens Gijp ging het verder. "Ook wel voor Hans die dan weer lam werd in de bestuurskamer van PSV toen hij bij Eindhoven speelde."

René van der Gijp komt na stoppen Vandaag Inside met nieuw programma: 'Het kan wel eens een hoop kijkers wegtrekken' Fans van René van der Gijp hoeven de oud-voetballer niet te missen op tv na de laatste uitzending voor de zomerstop op vrijdag. Hij komt namelijk met een nieuw voetbalprogramma, met drie goede vrienden.

'Totaal onaangepast'

"Ik weet nog dat we uit gingen met Ruud en dan liep hij elke keer het café uit met een andere jas", vertelt Van der Gijp. "Dat was Hans zijn humor." "Gooide hij er ook mee?", wil Van Egmond graag weten, doelend op het virale filmpje van de toenmalige amateurtrainer die langs de lijn uit woede over een scheidsrechterlijke beslissing zijn jasje op de grond gooide.

"Het waren jassen van andere mensen", licht Van der Gijp toe. "Dan liep hij elke keer naar buiten met een andere jas. Dan zag hij aan Ruud en mij dat wij dat niet leuk genoeg vonden. Dan gingen we naar een ander café en dan ging hij over auto's lopen. En dan zei Ruud: 'Veel gekker kan het niet, hè Hansie.' En dan zei hij: 'Ja, hoor'", giert Gijp het uit. "Het was gewoon een totaal onaangepaste jongen."

Geëmotioneerde Hans Kraay jr. ziet z'n vrouw Sofie voor het eerst moeilijk verhaal vertellen: 'Zó onder de indruk' Sofie, de vrouw van voetbalverslaggever Hans Kraay jr., doet in de documentaire Hansie voor het eerst haar moeilijke verhaal. De vrouw van het populaire ESPN-gezicht ging door een loodzware periode en hield die kant altijd verborgen. Tot nu. In de talkshow Renze kijkt Kraay jr. naar de beelden van zijn vrouw.

Feyenoord

Van der Gijp en Kraay jr. leerden elkaar al op jonge leeftijd kennen in de opleiding van Feyenoord. Jaren later zaten de twee met grote regelmaat aan tafel bij de voorgangers van Vandaag Inside.