Oud-voetballer René van der Gijp (64) is na zijn loopbaan als speler uitgegroeid tot geliefde media-persoonlijkheid. Zijn rol in tv-programma Vandaag Inside is cruciaal en ook is hij lid van een succesvolle podcast. Een geplande promotie-actie rondom de podcast gaat echter niet door.

Van der Gijp is een van de vier makers van de podcast KieftJansenEgmondGijp. De anderen zijn oud-voetballer Wim Kieft, spelersmakelaar Rob Jansen en schrijver Michel van Egmond.

In de podcast bespreken de vier mannen de voetbalwereld op een hele losse manier. Ook komen er veel anekdotes langs en vertellen ze ook het een en ander over hun persoonlijke wel en wee.

Eva Jinek

In de nieuwe aflevering vertellen de mannen dat ze donderdag te gast zijn in de talkshow van Eva Jinek bij de publieke omroep. "Dit is de camera van Eva Jinek, waar wij donderdag te gast zijn", onthult Van Egmond. "Zonder René, helaas."

Daarna legt de voormalig speler van onder meer PSV en Oranje uit waarom hij donderdag niet op zal draven bij Jinek. "Nee, ik mag niet. John de Mol heeft dat liever niet. Tsja, daar kan je veel van zeggen, wat moet je ermee? Is het flauw? Ja." De Mol is de grote man achter Talpa, het productiehuis dat Vandaag Inside maakt voor SBS.

Concurrentie

De reden dat De Mol geen toestemming geeft laat zich raden. SBS is een commerciële omroep en Jinek is werkzaam voor AVROTROS, een publieke omroep. De twee concurreren met elkaar in het tv-landschap. Eva is een veelbekeken show. Vorige maandag schakelden volgens Nationaal Media Onderzoek 1,2 miljoen mensen in. Dat was een grote aantal dan de Vandaag Inside van die dag.

Wilfred Genee, Johan Derksen en Gijp maakten hun talkshow eerst voor RTL. In 2018 stapten ze over naar Talpa, waardoor het programma bij SBS werd ondergebracht. De naam werd daardoor aangepast van Voetbal Inside naar Vandaag Inside. Nog eerder begonnen de drie met een voetbalpraatprogramma voor Veronica dat eens per twee weken werd uitgezonden. Vandaag Inside komt sinds 2021 elke werkdag op de buis.

Gasten

Van der Gijp maakt in de show vaak een laconieke indruk. Het boeit hem ook niet echt wie er nog meer wordt uitgenodigd in Vandaag Inside. Onlangs zei hij over Victor Vlam: "Nou ben ik echt de enige hier die zich niet bemoeit met wie er aan tafel of aan de bar zitten. Dus ik vind het helemaal prima als die komt. Maar ik vind het ook prima als 'ie niet komt."