Bij Vandaag Inside schittert een vaste bargast al lange tijd in afwezigheid. Daar zou oud-voetballer René van der Gijp wel eens een aandeel in kunnen hebben. Zelf reageert hij verbaasd op die geruchten.

Mediakenner Victor Vlam was de afgelopen seizoenen regelmatig te zien in VI, maar inmiddels is hij al een tijd niet meer opgedoken in het praatprogramma. Zijn afwezigheid leidt tot veel speculatie en dat is ook Van der Gijp niet ontgaan.

Bij Shownieuws wordt hij gevraagd naar de achterliggende reden. "Ik las vandaag dat ik Victor Vlam tegen hou", begint hij, waarbij er hard gelach op de achtergrond klinkt van presentator Wilfred Genee.

"Nou ben ik echt de enige hier die zich niet bemoeit met wie er aan tafel of aan de bar zitten", vervolgt Van der Gijp. "Dus ik vind het helemaal prima als die komt. Maar ik vind het ook prima als 'ie niet komt."

'Vervelende jongen'

De geruchten laaiden op na uitspraken van Johan Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo. "Ik hoor van iedereen dat die Victor Vlam een vervelende, arrogante jongen is. Hij is pedant en nog veel meer en daar ben ik het allemaal mee eens", zei hij. Toch zou Derksen hem graag nog te gast hebben. "Het wel een garantie voor discussie aan tafel en voor spannende situaties."

"Kijk, Wilfred Genee en René van der Gijp vinden hem ook een vervelende jongen", vervolgde hij. "Moet je je nou laten leiden door het feit dat het een vervelende jongen is, of moet je zeggen: hij voegt iets toe aan je programma?", vraagt Derksen zich hardop af. "Het is een wijsneus eerste klas. Ergernis is tegenwoordig ook entertainment."