Vandaag Inside had vrijdag een bijzondere uitzending, waarin natuurlijk iets te vieren viel. Daags ervoor hadden ze de Gouden Televizier-Ring gewonnen en daarom had de speciale gast Geert Wilders taart meegenomen. Tijdens het aansnijden daarvan haalde René van der Gijp een grapje uit.

Vandaag Inside won donderdag voor de tweede maal de belangrijkste Nederlandse televisieprijs. Politicus Geert Wilders had beloofd taart mee te nemen als het populaire programma zou winnen en zo geschiedde. Vrijdagavond stond bij een speciale aflevering een enorme Limburgse vlaai op tafel.

Van der Gijp haalt mes in bijzijn van Wilders

"Mag ik hem aansnijden", was de vraag van Wilders aan de rest van de tafel. Dat bleek geen probleem. Er ontbrak alleen één ding: een mes. Van der Gijp vroeg aan de barvrouw om er eentje te brengen, maar waarschuwde wel: "Kijk uit hoor, want er komen gelijk vier van die bewakers op je af. Die staan daar allemaal te wachten", wees hij naar de beveiliging van Wilders, die al 21 jaar onder strenge bewaking leeft.

Van der Gijp besloot dus maar om het mes zelf te halen. "V an mij heb je niks te duchten", verzekerde hij. "Het is wel een flinke... die bewaker wordt helemaal gek. Die denkt: het gaat nu gebeuren", lachte Van der Gijp.

Wilders openhartig

Presentator Wilfred Genee zorgde ervoor dat de jolige sfeer omsloeg door een bericht op X van Wilders aan te halen. Daarin stond: "Mensen weten niet hoe het is om zo te leven". De PVV'er ging daar dieper op in. "Dat is misschien maar goed ook. Dat kan je bijna niet begrijpen, als je het niet meemaakt. Je weet nooit of je het einde van de dag haalt. Gelukkig is dat niet iedere dag zo erg", aldus een openhartige Wilders.

"Het is iets heel vervelends om mee te maken", erkende hij. "Het zijn geen maffiatypes. Het is religieus geïnspireerd en dat gaat helaas niet weg", zei hij over de constante dreiging. "Het is het niet waard om te stoppen en te buigen voor die mensen. Ik weet niet wat het gevoel van vrijheid is."

De politicus heeft met zijn vrouw in gevangenissen geslapen, maar inmiddels leeft hij niet meer iedere dag in onwetendheid over waar hij 's avonds verblijft. "Dat is de reden dat ik mijn partij de Partij van de Vrijheid heb genoemd. Omdat ik wil dat het land niet kwijtraakt wat ik zelf ben kwijtgeraakt."