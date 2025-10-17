Vandaag Inside heeft in de uitzending van vrijdag een bijzondere gast aan tafel. Na een speciale avond op donderdag, waarop Wilfred Genee, Johan Derksen en Renée van der Gijp de Gouden Televizier-Ring wonnen gaat de feeststemming gewoon door, al slaat die snel om door wat kritische vragen.

VI begon vrijdag weer met een feeststemming en met de twee ringen op tafel. Het programma won de prestigieuze prijs eerder al eens in 2011 (toen nog onder de naam Voetbal International). Bij de zestigste editie kwam daar donderdagavond dus een tweede trofee bij.

Geert Wilders

Ze hebben ook een bijzondere gast aan tafel: politicus Geert Wilders. Die begint meteen met een compliment voor vaste trio, bestaande uit Wilfred Genee, Johan Derksen en Renée van der Gijp.

"Van harte gefeliciteerd aan jullie allemaal", zegt hij. "Dit is heel mooi voor jullie. Gisteren die prachtige prijs en vandaag de toekomstige premier aan tafel. Dat kan een stuk slechter."

Stemming slaat om

Daarna slaat de stemming snel om. Genee stelt zich namelijk kritisch op na die bewering. Vindt Wilders het wel realistisch om minister president van Nederland te worden. Bij de afgelopen verkiezingen werd zijn partij de grootste, maar werd Dick Schoof benoemd tot premier.

De feestvreugde is dus al snel verdwenen. Overigens was ook niet de hele tv-wereld blij met de overwinning van Vandaag Inside bij de Televizier-Ring. Er werd gesproken van competitievervalsing. "Was het ooit een prijs van de kijker, nu is het de prijs die de kijker het best weet te mobiliseren", zei voormalig Talpa-directeur Paul Römer bijvoorbeeld.

Bedreigingen Geert Wilders

De aanwezigheid van Wilders in het praatprogramma is wel bijzonder. Hij kwam de laatste weken niet opdagen bij andere debatten vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres. Hij stelde zijn campagne daarom uit.