Het is groot feest bij Vandaag Inside. Het praatprogramma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen won donderdagavond de Televizier-Ring, de prijs voor het beste televisieprogramma volgens de kijkers. Toch klinkt er ook ferme kritiek, onder meer van een grote naam uit de tv-wereld.

Vandaag Inside won met maar liefst 74 procent van de stemmen met overmacht de verkiezing. Van der Gijp grapte meteen na de uitslag al dat het 'kantje boord was'. De monsterzege geeft volgens Paul Römer stof tot nadenken. In een blog laat de voormalig Talpa-directeur zich kritisch uit.

Hoewel, hij begint nog met het feliciteren van de mannen van Vandaag Inside. Volgens Römer heeft de kiezer immers altijd gelijk en is het dus een welverdiende prijs. Maar toch 'condoleert' hij ook de AVROTROS, dat de prijs jaarlijks uitreikt. Römer is van mening dat de Televizier-Ring steeds minder waard is.

"Was het ooit een prijs van de kijker, nu is het de prijs die de kijker het best weet te mobiliseren." Dat deed Vandaag Inside ook massaal, onder meer door de vele reclamespotjes. Daar is het programma overigens niet de enige in. "Dat begon ooit met Jan Smit, die tijdens zijn optredens in feestzaaltjes het publiek opriep te sms'en en zo een Ring won voor een volkomen doorsnee programma."

Grenst aan competitievervalsing

Donderdag pakte Vandaag Inside flink uit met een uitgebreide live-uitzending. Volgens Römer wordt daarmee de concurrentie op achterstand gezet. "Daar kan natuurlijk niemand tegenop. Wat mij betreft grenst het aan competitievervalsing. De prijs der prijzen is daarmee gedevalueerd, en dat is eeuwig zonde."

Uitzending op zaterdag?

Wat Römer betreft moet er wat veranderen bij de Televizier-Ring. "Dat wordt al jaren gezegd, maar het verloop van gisterenavond (donderdag, red.) heeft aangetoond dat het nu echt tijd is. Mocht dat niet lukken, dan adviseer ik AVROTROS om volgend jaar op zaterdag uit te zenden - dan hebben de heren van VI namelijk lekker vrij."

Het is niet de eerste keer dat VI de belangrijke prijs wint. In 2011 gingen ze, toen nog onder de naam Voetbal International, met de zege aan de haal. Ook nu waren de heren niet bij de prijsuitreiking, maar namen Hélène Hendriks, Merek Ek en Noa Vahle de ringen in ontvangst namens het trio en de rest van het programma.

Sportnieuws.nl aanwezig bij Vandaag Inside

Sportnieuws.nl was aanwezig op de memorabele avond voor het programma en sprak met onder meer René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee. Check hier wat beelden van gisterenavond.