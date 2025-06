Rico Verhoeven heeft zichzelf getrakteerd met een luxe cadeau. De vechtersbaas vocht zich vorige week voor de dertiende keer naar de wereldtitel bij Glory. Zijn eerste verdiende centen lijken uitgegeven te zijn.

Verhoeven was een dikke maat te groot tegen de Rus Artem Vakhitov. De 36-jarige bokser wordt goed betaald om het uithangbord van Glory te zijn. Het gevecht met Vakhitov betekende kassa voor Verhoeven. De Nederlandse kickbokser verdient een half miljoen euro, en daar komen nog bonussen bovenop.

Luxe aankoop

Het bouwen van zijn droomhuis is de eerste investering die Verhoeven maakt. Hij gaat in Amsterdam samenwonen met zijn verloofde Naomy van Beem. Verhoeven zou liefst 1,2 miljoen euro voor het huis betaald hebben. De villa heeft een grote tuin en een zwembad, maar de kickbokser is bezig aan een flinke verbouwing.

Tussendoor komt daar een nieuw speeltje bij. Met het lekkere weer deze zomer én zijn verhuizing rondom de grachten van Amsterdam, moet de familie Verhoeven ook kunnen genieten op het water. Verhoeven kocht een luxe sloep. "Het begon als een leuk idee, nou dat escaleerde snel", schrijft hij op Instagram. "Goede kleurencombinatie?", vraagt hij zijn volgers.

Prijskaartje

Voor de gepersonaliseerde sloep van het merk Waterspoor is ongetwijfeld meer dan 100.000 euro betaald. Een simpele sloep gaat namelijk al weg voor zo'n 50.000 euro, laat staan een groter gepersonaliseerd bootje. Het is niet bekend of Verhoeven de volle mep heeft moeten betalen, aangezien hij het botenmerk aardig bedankt voor zijn 2,2 miljoen volgers. Mooie reclame voor het merk dus.

Wereldkampioen Glory

Verhoeven is sinds 2014 wereldkampioen bij Glory. Sindsdien is hij in dertien titelgevechten ongeslagen gebleken. Het gevecht met Vakhitov in Rotterdam Ahoy was geen spektakel. Het mondde uit in een 'schaakspel', zoals Verhoeven het zelf benoemde. Er klonk zelfs boegeroep.

"Ik ben er ook vooral voor mezelf", reageerde hij. "Maar ik ben er ook voor de fans. Iedereen mag een mening hebben over de wedstrijd. Maar ik kan er niet zo veel mee."