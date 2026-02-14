Rico Verhoeven staat op Valentijnsdag stil bij zijn grote liefde met een emotionele boodschap op sociale media. De voormalig Glory-kampioen heeft een ode gebracht aan zijn verloofde Naomi van Beem, terwijl hij ook een zwaar verlies verwerkt.

In het bericht noemt de wereldberoemde kickbokser haar onder meer "de rots in de branding van ons gezin en de kloppende hartslag van mijn leven". Verhoeven en Van Beem zijn sinds 2021 samen. In juli 2024 maakte de topsporter bekend dat hij Van Beem ten huwelijk had gevraagd.

"De vrouw die alles voor me is, alles in één. Dankjewel dat je er altijd voor me bent, dat je me in elk moment steunt en dat je me zo liefhebt alsof ik thuiskom. Het is zo inspirerend om te zien hoe je de zorg voor de kinderen combineert met de passie en gedrevenheid die je in je eigen bedrijf steekt", schrijft Verhoeven. "Ik hou meer van je dan woorden kunnen uitdrukken."

Kinderen

Eerder had Verhoeven dertien jaar een relatie met Jacky Duchenne. Met haar heeft hij drie kinderen. Van Beem heeft ook een zoon uit een eerdere relatie.

Zware periode

Verhoeven deelde begin deze week dat zijn moeder is overleden. Ook Van Beem deelde toen een persoonlijk bericht over het overlijden van haar schoonmoeder. Ze schreef onder meer dat ze de moeder van haar aanstaande man vlak voor haar overlijden alvast alle foto's van haar trouwjurk heeft laten zien. Het is nog niet bekend wanneer Verhoeven en Van Beem gaan trouwen.

Titelopvolger

Verhoeven heeft na ruim tien jaar een opvolger gekregen van zijn Glory-zwaargewichttitel. Hij nam eind 2025 afstand van de troon. Daarop besloot de kickboksorganisatie de titel te koppelen aan het toernooi Last Heavyweight Standing. De finale liep echter uit in een anticlimax. Nadat Kromah Michael Boapeah had verslagen in de kwartfinale en te sterk was voor Tariq Osaro in de halve finale, werd er geen finale meer gevochten. Mory Kromah won daardoor automatisch.