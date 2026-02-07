Een verdrietige periode voor Rico Verhoeven. De voormalig kickbokser van Glory heeft afscheid genomen van zijn moeder, die is overleden. "Je hebt nu rust gevonden, en dat geeft ons troost."

Verhoeven deelt zijn verdrietige verhaal op Instagram. "We moesten je laten gaan... ook al hadden we je, als het aan ons had gelegen, veel langer bij ons gehouden", schrijft hij. Verhoeven vindt verdriet "een vreemd iets".

"Het voelt als liefde, maar liefde heeft een bestemming. Bij verdriet blijft al die liefde gewoon hangen... zonder ergens heen te kunnen. Het leeft voort in de herinneringen, de gesprekken die we hebben gevoerd en de momenten waarop we achteraf wensen dat we het beter of anders hadden gedaan."

Rico Verhoeven staat stil bij overleden moeder

Voor de afscheidsbrief heeft Verhoeven een reeks dierbare foto's bij elkaar verzameld. "Ondanks alles wat we hebben meegemaakt, voelen we diepe dankbaarheid", gaat hij verder.

Volgens de topvechter is hij gevormd door alles wat ze samen hebben meegemaakt. "Vanuit die plek blijven we onze lessen trekken en kiezen we ervoor om te leven vanuit liefde, acceptatie en vergeving. Mensen denken vaak dat vergeving iets is wat je aan een ander geeft, maar wij hebben geleerd dat het iets is wat je jezelf geeft", aldus de Nederlander.

"Voor ons verlicht het de zwaarte, laat het wrok los en verzacht het de eindeloze vraag: Waarom is ons dit overkomen? Dus nu gaan we verder, met jouw licht in ons hart. Dit is geen vaarwel. Dit is tot ziens, met nog zoveel verhalen die verteld moeten worden. We houden van je, mama."

Glory 105

Verhoeven krijgt zaterdagavond een opvolger bij Glory, waar hij eind 2025 vertrok. Jarenlang was hij de onbetwiste wereldkampioen bij de zwaargewichten. Die titel liet Verhoeven achter met zijn vertrek. Bij het Last Heavyweight Standing-toernooi krijgt Glory een nieuwe titelhouder.