Minister-president Rob Jetten vierde op 5 mei de vrijheid in Nederland. Maar een dag later is het weer feest voor de premier. Dan viert zijn verloofde, tophockeyer Nicolás Keenan, namelijk zijn verjaardag.

Keenan wordt woensdag 6 mei 29 jaar oud. Jetten sprak zich op bevrijdingsdag voor de camera van Shownieuws uit over zijn geliefde, die onlangs ook de cover van het blad L'HOMO sierde. In de speciale editie van LINDA. Magazine stonden de rechten van de LHBTI-community centraal.

'Heel tof'

Daar staat Jetten op bevrijdingsdag ook graag bij stil. "Geweldig dat we vandaag de vrijheid zo vieren", zegt hij. "Het is dit jaar natuurlijk ook WorldPride in Amsterdam en heel tof dat de L'HOMO weer is uitgekomen om ook de vrijheid van de LHBTI-gemeenschap weer een steuntje in de rug te geven", zegt de premier.

In aanloop naar de verjaardag van Keenan kreeg het koppel ook al een cadeautje toegestuurd. "We hebben ook een hele grote poster thuis gekregen van de L'HOMO dus dank aan de redactie daarvoor", zegt Jetten met een lach.

De Argentijnse hockeyer deed een fotoshoot en een interview voor het blad. Daarin vertelt hij uitgebreid over zijn relatie met de huidige minister-president, dat hij biseksueel is en hoe het was om uit de kast te komen als topsporter. Hij speelt voor de club Klein Zwitserland en stond al twee keer met de nationale ploeg van Argentinië op de Olympische Spelen.

Verloving

In 2023 werd zijn relatie met Jetten bekend en sinds 2024 zijn ze verloofd. De bruiloft laat vanwege het premierschap van de D66-leider nog even op zich wachten. "Het is nu best druk, dus de bruiloft heeft nog geen datum en geen locatie. Maar we zijn nog altijd heel enthousiast en erg verliefd", vertelde Keenan daar onlangs over.

