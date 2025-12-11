Luke Littler beleefde donderdagavond een intens moment. De achttienjarige Engelsman keerde terug op het WK darts, het toernooi waar hij een klein jaar geleden voor het eerst wereldkampioen werd. Met een hoop kippenvel en romantiek liet hij de speciale avond op zich inwerken bij zijn opkomst. Na de romantiek met zijn vriendin klaarde hij simpel de klus.

Mastercaller John McDonald, die na dit WK darts afscheid neemt van de dartssport, nam uitgebreid de tijd om Littler het podium op te roepen. Dat moest ook wel, want Littler won dit jaar zoveel toernooien dat hij overal de regerend kampioen werd genoemd. Op het WK is hij de regerend én verdedigend kampioen en ook dat moest uitgerekt worden in de microfoon. Ondertussen speelde het iconisch geworden liedje Greenlight van Pitbull op de achtergrond door, wachtende op het moment dat Littler 'los' kon.

Kus met vriendin Faith Millar

Met een flinke puf naar het plafond en een hoofdknikje maakte hij zijn weg naar het podium, waar tegenstander Darius Labanauskas al stond te wachten. Onderweg drukte hij als eerste drie innige kussen op de lippen van zijn vriendin Faith Millar. Zij fluisterde bij de afsluitende knuffel 'succes' in zijn oor, waarna Littler het groepje familie, vrienden en geliefde verder af ging. Ook zijn moeder kreeg een knuffel. Zijn vader moest het doen met een ferme hand. Daarna was het tijd voor de wedstrijd.

i Luke Littler kust zijn vriendin Faith Millar bij zijn opkomst op het WK darts. ©Getty Images

'Rustig maar'

Labanauskas maakte het Littler meteen moeilijk in de eerste set, maar The Nuke toonde waarom hij de nummer 1 van de wereld is. Op 2-2 in legs brak de Engelsman de Litouwer en pakte hij de voorsprong in sets. Met een gebaar van 'rustig maar' maande hij de gespannen mensen in zijn hoek tot kalmte. Dat gebeurde dan ook. Hoewel de Litouwer echt wel partij bood, kwam hij weer in een beslissende vijfde leg te kort. In de derde set was het gedaan met Labanauskas, waardoor Littler de klus klaarde: 3-0.

Volgende ronde

Littler treft in de tweede ronde de winnaar van Mario Vandenbogaerde - David Davies. Littler kwam tot bijna 102 gemiddeld en kwam scorend zelfs tot 110.

