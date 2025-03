Schaatstopper Jutta Leerdam hint opnieuw op ingrijpende verhuizing: 'Het breekt mijn hart'

Topschaatsster Jutta Leerdam heeft na een lang en slopend seizoen vakantie. De Nederlandse schaatstopper verblijft dicht bij haar geliefde Jake Paul op Puerto Rico. Ook is ze weer herenigd met haar beste vriend Thor. Het lijkt weer een puzzelstukje richting een ingrijpende verhuizing.

Leerdam is sinds april 2023 samen met de Amerikaanse bokser, influencer en ondernemer. In het eerste seizoen zagen de twee elkaar nauwelijks door de volle agenda's. Daar kwam vorig jaar verandering in toen Leerdam besloot in haar eentje een team op te starten. Het gaf haar meer vrijheid om op en neer naar Puerto Rico te gaan.

Landhuis in Puerto Rico

Paul heeft een enorm landhuis op het eiland onder de rook van de Verenigde Staten. "Dit is de mooiste plek ter wereld en dit is mijn thuis. Ik zou niet ergens kunnen leven waar ik niet enorm van hou", vertelde de Amerikaan ooit tegenover The Hollywood Reporter. Ook Leerdam is zich er steeds meer thuis gaan voelen, blijkt uit teksten die ze de afgelopen maanden deelde.

Tijdens het schaatsseizoen reisde ze op en neer en viel ieder afscheid haar steeds zwaarder. 'Het breekt mijn hart al om mijn vriend te verlaten en dan zie ik dit', zette Leerdam bij een video van haar met Thor, die liet merken dat hij niet wilde dat de Nederlandse weg zou gaan. 'Dit is het meest hartverscheurende van een langeafstandsrelatie', oordeelde de topschaatsster.

'Ik kan daar (Puerto Rico, red.) nog niet wonen, omdat volgend jaar de Olympische Spelen zijn', meldde ze doelend op de Winterspelen van 2026 in Milaan. Bij een ander vaarwel zei Leerdam: "Maar het is niet voor altijd, en heel binnenkort kunnen we elke dag, de hele dag knuffelen, tot we sterven."

Nieuwste hint

Dat moment is nu (voor even) aangebroken, omdat het seizoen erop zit voor Leerdam. Na de WK afstanden, waar de Nederlandse alle kleuren medailles won, vloog ze samen met haar vriend en diens privéjet naar Puerto Rico.

Daar plaatste onlangs de zoveelste hint van een toekomstige verhuizing naar Puerto Rico. 'Zo dankbaar', schreef ze bij een post op Instagram met de hashtag home. Haar vriend Jake Paul reageert: 'Oost west, thuis best.'

Trouwen

Leerdam en Paul zijn nog altijd stapelverliefd op elkaar, laten ze merken voor de camera en op sociale media. Daar fantaseerde ze stiekem al over een bruiloft.