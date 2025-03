Schaatstopper Jutta Leerdam deelt hartverwarmende video van 'beste vriend' met haar medailles

Jutta Leerdam heeft het koude Hamar heel snel ingeruild voor de stralende zon in Puerto Rico, waar haar vriend Jake Paul woonachtig is. De Nederlandse schaatsdiva is dus ook herenigd met haar 'beste vriend', ofwel Pauls hond Thor.

Leerdam is inmiddels bijna twee jaar een setje met de Amerikaanse bokser en influencer. Zo nu en dan vliegt ze de halve wereld om bij hem te zijn. Nu gaat dat wat eenvoudiger nu het schaatsseizoen erop zit. Het zorgt ervoor dat Leerdam ook weer met haar geliefde hond kan zijn. 'Dit is het meest hartverscheurende van een langeafstandsrelatie', schreef ze de laatste keer bij een video van Thor terwijl ze Puerto Rico verliet.

Thor steelt de show

Na de WK afstanden vlogen Leerdam en Paul met een luxe privéjet naar zijn woning in Puerto Rico, een eiland onder de rook van de Verenigde Staten. Daar plaatste de Nederlandse topschaatsster woensdag een hartverwarmende video van haar waarin ze Thor water geeft. Het beestje draagt daarop de medailles van Leerdam. 'Thor, kampioen van de honden', schreef Leerdam erbij, gevolgd door: 'Gestyled door Jake Paul haha'.

De video deelt Leerdam ook in haar verhaal met de tekst BFF, oftewel: best friend forever. Op de beelden is te zien hoe Thor alle kleuren medailles van de WK afstanden draagt. Leerdam won namelijk goud (teamsprint), zilver (500 meter) en brons (1000 meter) in Hamar. Wereldkampioene Femke Kok op de sprint reageert met hartjesogen onder de video, evenals Leerdams zusje Beaudine.

Pre-olympisch jaar

De WK in Hamar eindigden enigszins teleurstellend voor Leerdam. 'Haar' 1000 meter leverde slechts een bronzen medaille op, terwijl ze op meer had gehoopt. De Nederlandse trok na vorig jaar de stouten schoenen aan om solo de reis naar de Olympische Winterspelen van 2026 te maken. Het gaf haar meer vrijheid om haar vriend aan de andere kant van de wereld te bezoeken.

Wel kreeg Leerdam te maken met enkele tegenslagen. Zo testte ze met nieuw materiaal, maar greep ze onlangs terug naar haar vertrouwde paar. Wel werd ze Europees kampioene sprint en won ze dus drie medailles op de WK afstanden. Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie, waarna het olympische seizoen begint.