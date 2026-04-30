Anni Friesinger is de afgelopen tijd druk met van alles en nog wat. Het bouwen van een nieuw huis, haar eigen ondernemingen én haar kinderen kosten nou eenmaal veel tijd. Maar nu het bijna mei is, krijgt het stralende schaatsicoon weer langzaam de zomer in haar bol.

Samen met haar man Ids Postma is Anni Friesinger de laatste tijd druk in de weer met het bouwen van hun droomhuis in de buurt van het Oostenrijkse Salzburg. Verder pendelen de twee sowieso tussen het leven in het alpenland en dat in Nederland. Ook maakte de voormalig Duitse topschaatsster onlangs een tripje naar haar moederland om een van haar ijshockeyende dochters aan te moedigen. Tijd om even stil te zitten, lijkt er dus niet echt bij te zijn voor de 49-jarige Friesinger.

'Ik ben er helemaal klaar voor'

Daarom grijpt ze elk moment aan om ook een beetje te genieten van al het moois. En dat kan, volgens Friesinger zelf, natuurlijk vooral als de omstandigheden steeds wat beter worden. Op haar eigen sociale kanalen deelt ze dan ook een foto, waarop ze helemaal straalt van het lekkere zonnetje in Oostenrijk. Want ook oud-topschaatsster vinden warm weer af en toe toch wel lekkerder dan ijs.

"Ik ben helemaal klaar voor het weekend en het is eindelijk echt lekker weer, dus ik kan gelukkig weer zomerschoenen dragen", begint het schaatsicoon bij de post. Wat opvalt is dat ze inderdaad open schoenen aanheeft, passend bij de komst van de zon, waardoor ook haar roodgelakte nagels goed te zien zijn.

Zonnetje in Salzburg

"Nog een paar afspraken afwerken en dan wens ik jullie allemaal een fijne, vrije dag! Wat zijn jullie plannen voor 1 mei?", vraagt Friesinger aan haar volgers. In vrijwel elk Europees land - Nederland uitgesloten - vieren ze dan immers de Dag van de Arbeid. Voor de Duitse schaatslegende wacht er dus een lang, vrij weekend. "Sandalen in mei: zomerse vibes in het weekend."

Of ze het lange weekend gaat gebruiken om weer verder te gaan met het nieuwe huis van haarzelf en Postma, of dat ze echt uitsluitend gaat genieten van het zonnetje in Salzburg, is nog niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval is Friesinger weer enorm blij dat het zonnetje eindelijk weer schijnt. De zomer is na een lange periode weer in aantocht.