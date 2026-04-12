Anni Friesinger en Ids Postma kunnen lang niet altijd samen zijn, maar deze week vonden de twee schaatsiconen de tijd om met elkaar te genieten. Dat deden ze onder meer op het Leonidas Sportgala in Salzburg, de woonplaats van Friesinger en de twee dochters van het stel.

De 49-jarige Friesinger woont in Oostenrijk met hun dochters Elisabeth en Josephine, terwijl Postma in Nederland woont. Een bewuste keuze van de twee schaatshelden. Samen waren ze op het sportgala in Salzburg, waar de Oostenrijkse sport in het zonnetje werd gezet en diverse sporters geëerd werden met een prijs. Postma was er ook bij en droeg een donkerblauw pak. Friesinger verscheen in een volledig zwart broekpak tijdens de feestelijke avond.

Friesinger en Postma zijn terug te vinden op foto's waarbij wordt gemeld dat het 'een onvergetelijke avond met vrienden' is geweest,.

IJshockeyende dochters

Friesinger zat zondagmorgen voor 09.00 uur in de auto naar Klagenfurt om hun dochter Elisabeth op te halen rondom de laatste wedstrijd van het ijshockeyseizoen. Allebei de dochters van het schaatskoppel ijshockeyt op hoog niveau in Oostenrijk en het seizoen zit er na 12 april weer even op.

'De laatste trip'

"De laatste trip naar Karinthië (een regio in Oostenrijk, red.) in dit ijshockeyseizoen", schrijft Friesinger op haar Instagram de avond na het gala. "Elisabeth ophalen in Klagenfurt (hoofdstad van de deelregio, red.) en dan hopelijk een vlotte reis naar huis." Onderweg wordt er gestopt bij een tankstation en volgens Friesinger weten alle insiders dat er bij Autogrill 'de lekkerste koffie' te krijgen is.

Anni Friesinger

Friesinger is een van de beste schaatssters ooit en won in haar carrière drie keer olympisch goud en zestien wereldtitels. Door haar vele optredens in Nederland werd ze een publiekslieveling bij de fans in Thialf en daarbuiten. Mede daardoor, en door het feit dat ze met Postma getrouwd is, spreekt ze een goed woordje Nederlands. Tegenwoordig doet ze voor Eurosport Duitsland analyses van het internationale topschaatsen.