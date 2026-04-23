Anni Friesinger-Postma (49) en haar man Ids Postma (52) zijn bezig aan de bouw van een nieuw huis in het Oostenrijkse Salzburg. Dat verloopt niet zonder slag of stoot. De Duitse voormalig topschaatsster deelt openhartig de details daarvan.

Friesinger en Postma wonen nu nog gescheiden. De Nederlandse oud-schaatser woont hier, terwijl zijn vrouw en twee dochters in Oostenrijk verblijven. Kinderen Josephine en Elisabeth zijn talentvolle ijshockeysters. De planning is dat Postma in de toekomst vaker bij zijn familie wil verblijven.

Daarvoor moet er wel een huis worden gebouwd. Dat is nu in volle gang. Eerder deze week deelde Friesinger al haar frustraties over de voortgang daarvan. "We zouden ook heel graag al een paar stappen verder zijn met onze bouw... Maar we oefenen ons in geduld", verzekerde Friesinger.

Friesinger doet inspiratie op tijdens 'volgeplande dag'

Woensdag had Friesinger het nodige op de agenda staan omtrent haar nieuwe huis. Zo ging ze op bomenjacht. Ze vertrok naar Beieren naar "een prachtige boomkwekerij", zo laat ze op Instagram weten. "De keuze is zo reuze en mooi! En deze fase in het voorjaar is zo spannend, wanneer de bomen uitlopen en bloeien", schrijft ze.

Ook ging ze nog naar de bouwplaats voor een "belangrijke bespreking". "Duim voor ons dat we een beetje meer geluk hebben!", geeft Friesinger haar volgers mee. Verder deed ze ideeën en inspiratie op bij een traditioneel restaurant in Salzburg. Toen de Duitse 's avonds op de bank plofte, wenste ze iedereen een goede nacht. "Ik hou van productieve dagen, maar vandaag was eerlijk gezegd wel grenzeloos volgepland. Daarom: een kat pakken en de chill-modus aan!"

Hereniging met Ids Postma

Friesinger en Postma zijn aan het bouwen vlak bij een schaatsbaan in Salzburg. Hoe kan het ook anders, gezien hun verleden. Onlangs was het schaatskoppel voor even weer samen. Postma bezocht Oostenrijk en zag samen met zijn vrouw hoe zijn dochters actief waren op het jeugd-WK ijshockey. "Samen met Ids is alles leuker", liet Friesinger destijds weten.