Irene Schouten stond zondag, op Moederdag, even helemaal stil bij wat er echt toe doet. De drievoudig olympisch kampioene werd flink in de watten gelegd door haar gezin en deelde de mooiste momenten van de dag met haar volgers.

Het ontbijt was al een feestje op zich. Schouten toonde een heerlijk ontbijt op bed met yoghurt granola met aardbeien, broodjes, croissants, mandarijntjes en een vers glas sinaasappelsap. Een verwend begin van de dag voor de voormalig topschaatsster.

Prachtig moment met zoontje

Maar het mooiste moment kwam van zoontje Dirk. De éénjarige had samen met papa DirkJan een knutselwerkje gemaakt voor zijn mama. Op het kaartje stonden de woorden: 'Ik ben helemaal ondersteboven van jou mamma', met daaronder een foto van Dirkje uiteraard ondersteboven, omringd door hartjes.

Voor wie de achtergrond kent, maakt het moment extra veel indruk. Dirk werd in december 2024 geboren met een zeldzame genetische mutatie, een aandoening waarvan wereldwijd slechts elf gevallen bekend zijn en waarvoor geen behandeling bestaat. Hij ontwikkelt zich niet zoals gezonde kinderen, maar gaat wel met kleine stapjes vooruit. "Overal waar ik kom zeggen ze dat hij vooruitgaat. Daar worden we als gezin heel blij van", vertelde Schouten eerder.

Nieuw leven na het schaatsen

Na haar carrière als topschaatsster bouwde Schouten een nieuw leven op. De Noord-Hollandse veroverde in haar loopbaan drie olympische gouden medailles: op de 3000 meter, 5000 meter en de massastart tijdens de Winterspelen van Beijing in 2022. In 2024 besloot ze te stoppen met schaatsen en zich te richten op het moederschap en het ondernemerschap.

Die ondernemersambities vertaalde ze in een groeiende keten van reformer pilatestudio's onder de naam RFRMR, met meerdere vestigingen in Noord-Holland en Friesland. En ook daarmee kan ze prijzen pakken, de keten is genomineerd voor de Van der Valk publieksprijs voor ondernemend West-Friesland. "Nadat ik stopte met schaatsen, dacht ik dat ik het gevoel van iets kunnen winnen nooit meer zou krijgen. Niets is minder waar", schreef ze eerder op Instagram.

