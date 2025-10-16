Marianne Timmer is van alle markten thuis. De inmiddels 51-jarige ex-topschaatsster won gouden medailles op Winterspelen en WK's en groeide uit tot een bekende Nederlander. Onder meer door haar huwelijk met ex-topkeeper Henk Timmer, maar ook vanwege haar vele gezichten in de media en lezingen ná haar sportcarrière. Nu zit ze in de afrondende fase van een splinternieuw project.

Als voormalig topsporter weet Timmer als geen ander hoe voeding een grote rol kan spelen in de gezondheid en het herstel. Daarom uitte ze in haar boek 'De Timmerfabriek' al eens de wens om een eigen drankje op de markt te brengen die vitaliteit stimuleert. Dat project is nu bijna klaar, getuige een post op het zakelijke netwerk LinkedIn. In een video getiteld 'achter de schermen met Marianne Timmer' wordt een kijkje achter de schermen gegeven bij de ontwikkeling van de nieuwe gezondheidsdrank van Timmer.

'Viraal gaan'

De naam is kort maar krachtig: TIMMS, gaat het heten. In een ludieke reclamespot wordt het drankje alvast in de markt gezet. Twee jonge, gelikte mensen presenteren hippe smaken als 'Matcha Muscle', 'Skinny Lemon' en Pumpkin Spiced ('voor het knusse herstel', zeggen de twee erbij'). Ook worden er al slogans over tafel gegooid richting Timmer, die voor het schaatsicoon veel te ver gaan. "Marianne Timmer, ze laat het lukken. Een icon, on ice. Hoog in energie. Sex, topsport, viraal gaan." Van die laatste term wordt een groepsuitroep gemaakt.

'Ik ben van het simpel houden'

Maar het gezicht van Timmer spreekt boekdelen. "Ik ben van het simpel houden: een vitaaldrankje voor ieder moment van de dag, zonder toegevoegde suikers", reageert ze. De gelikte gast speelt zijn teleurstelling goed. "Ja, dat kan ook", zegt hij teleurgesteld weglopend uit de meeting. Wanneer het drankje op de markt komt, is nog niet bekend. Het bedrijf achter de ontwikkeling spreekt van 'binnenkort meer'. 'Wij zijn trots dat we achter de schermen mogen meebouwen aan het realiseren van die droom. Een nieuw merk is onderweg.'

Dromen van Goud

Timmer heeft zich verbonden aan Sportnieuws.nl. Ze maakt met andere (voormalig) topsporters de videoserie 'Dromen van Goud', waarin ze de diepte opzoekt en mooie en minder mooie herinneringen ophaalt. Richting de Olympische Winterspelen in Milaan gaat ze ook uitgebreid haar licht laten schijnen over de prestaties van de Nederlandse schaatsers.