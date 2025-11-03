Topschaatser Jorrit Bergsma heeft geschiedenis geschreven op de NK afstanden. Hij werd met zijn zege op de 10.000 meter de oudste Nedelands kampioen ooit. Het zorgde voor verbijstering bij schaatsicoon Marianne Timmer. "Dan zie je maar: alles is mogelijk."

Bergsma zorgde voor grote verbazing. De schaatser van Team AH-Zaanlander reed in de slotrit een toptijd van 12,42.85. Het verschil met de nummer twee Marcel Bosker was 0,29 seconden, het kleinste verschil ooit op de NK. "Hij is bijna 40 jaar en heeft de afgelopen tijd lopen kwakkelen. En dan zo terugkomen... We moeten hem nog niet afschrijven", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Zij had niet verwacht dat hij er met het goud vandoor zou gaan. "Ik had mijn geld wel gezet op Chris Huizinga." Toch sluit ze nu niet uit dat hij zelfs olympisch kampioen kan worden. "Wat hij liet zien, was echt fantastisch. Niemand had hem nog getipt op één. Dan zie je maar: alles is mogelijk", aldus het schaatsicoon. "Hij heeft al vaker met dit bijltje gehakt."

'Levensgevaarlijk'

Met zijn ervaring weet hij precies hoe het is om naar de Winterspelen toe te werken. Hij won in 2014 en 2018 al olympische medailles op de 5 en 10 kilometer. "Hij is levensgevaarlijk." Bergsma gaf aan dat hij zich net zo jong voelt als de 20'ers waarmee hij de strijd aangaat op het ijs. "Mooi hè", vindt Timmer. "Hij moet misschien wat rustiger doen met hertsel, maar hij heeft al die trainingsjaren al in de benen."

"Hij heeft alle barrières al een keer doorlopen. Hij heeft die ervaring", vervolgt de drievoudig olympisch kampioene. "Na die kwakkelende jaren is het lekker om zo terug te komen. Hij gaat gewoon deze lijn doortrekken."

Extra boost dankzij kinderen

De vreugde na zijn Nederlandse titel was groot, ook bij zijn vrouw en kinderen op de tribune. Het was al lang geleden dat hij een gouden medaille won. "Misschien geven de kinderen wel een extra boost. Zij hebben hem telkens ondersteund als hij thuiskomt en in zak en as zit", aldus Timmer. "Hij heeft twee jaar niet zo lekker gereden. Als je dan zo terugkomt, geeft dat heel veel vertrouwen. De andere schaatsers zijn wakker geschud."

