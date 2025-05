Schaatsicoon Marianne Timmer steunt veelbesproken Nederlander na incident: 'Waar ligt de grens?'

Het is deze week onderwerp van gesprek: het ingrijpen van officier Marco Kroon bij een protest tijdens de viering van de bevrijding op 5 mei. Oud-topschaatsster Marianne Timmer deelt haar mening en trakt de vergelijking met topsport.

"Wanneer doe je iets goed?", vraagt Timmer zich af in een bericht op LinkedIn. "Tijdens de Nationale Herdenking stonden we stil bij onze vrijheid. Twee actievoerders besloten die plechtigheid te verstoren. Marco Kroon greep in en bracht rust terug in een beladen moment."

Schaatsicoon Marianne Timmer deelt emotioneel bericht: 'Verdriet slijt misschien, het missen blijft' Voor Marianne Timmer was het woensdag een hele emotionele dag. Het was toen namelijk twaalf jaar geleden dat ze haar vader verloor. Op Instagram blikt het schaatsicoon terug op die verdrietige gebeurtenis en geeft ze aan dat het haar nog altijd veel doet.

"Nu volgt er een aanklacht wegens mishandeling. En dan stel ik mezelf de vraag: waar ligt de grens? Tussen vrijheid en respect. Tussen expressie en verstoring. Tussen passief toekijken en moedig ingrijpen."

Demonstratie

Tijdens de toespraak van minister Ruben Brekelmans bij de viering van de bevrijding op 5 mei ontvouwden twee demonstranten spandoeken. Daarop stond onder meer "Bevrijding voor iedereen: trans rights, free healthcare, free education, animal liberation, free Palestine". Kroon greep in. Op beelden is te zien hoe Kroon een demonstrant lijkt weg te slepen. De demonstrant liep een schaafwond op en deed aangifte van mishandeling.

Kijk even goed …als Marco Kroon deze idioot had willen uitschakelen had hij dat met zijn training in nog geen 10 seconden gedaan…..knieën …nek….nieren….hoofd….zonder moeite …het enige wat hij doet is hem wegschuiven…tsjonge tsjonge ..



pic.twitter.com/RUpPKraX8A — Jack Johnston. (@dedhr1) May 12, 2025

'Moedig'

"Wat Marco deed, was moedig", vindt Timmer. "Hij nam verantwoordelijkheid waar anderen misschien wegkeken. Als voormalig topsporter en coach weet ik: ingrijpen en aanspreken ís leiderschap. Niet om te straffen, maar om het grotere geheel te beschermen."

Spelregels

Dat is ook het geval in de sportwereld. "De sport leert ons: als je de spelregels negeert, volgt er een fluitsignaal. Niet uit boosheid. Maar om het spel eerlijk te houden. Om te zeggen: tot hier, en niet verder. Vrijheid vraagt ook om grenzen. En om mensen die opstaan wanneer het ertoe doet."

De voormalig schaatstopper weet als geen ander hoe de wetten in de topsport in elkaar zitten. In haar succesvolle carrière won ze drie keer olympisch goud. Ze werd olympisch kampioene op de 1000 en 1500 meter in 1998 in Nagano en op de 1000 meter in 2006 in Turijn.

Schaatskoppel deelt emotioneel moment na intense periode: 'Zie je dan weer' Nederlandse schaatser Wesly Dijs (29) en zijn Noorse partner Martine Ripsrud (29) beleefden onlangs één van de mooiste momenten in hun leven: de geboorte van dochter Lynn. Maar terwijl het jonge gezin nog maar net gewend is aan hun nieuwe ritme, volgen de eerste scheurtjes al.

Kroon staat vaker in de belangstelling. Hij heeft de Militaire Willems-Orde gekregen, de hoogste militaire onderscheiding. Hij werd ook veroordeeld voor wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent tijdens carnaval in 2019.