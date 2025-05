Schaatskoppel deelt emotioneel moment na intense periode: 'Zie je dan weer'

Nederlandse schaatser Wesly Dijs (29) en zijn Noorse partner Martine Ripsrud (29) beleefden onlangs één van de mooiste momenten in hun leven: de geboorte van dochter Lynn. Maar terwijl het jonge gezin nog maar net gewend is aan hun nieuwe ritme, volgen de eerste scheurtjes al.

De eerste uitdagingen dienen zich al aan. Niet in hun relatie, maar in de combinatie van topsport en kersvers ouderschap. Op Moederdag gaven beiden topschaatsers een open inkijkje in die nieuwe realiteit met de komst van hun dochter Lynn.

Lastig afscheid

De geboorte van Lynn liet even op zich wachten. Eind april, rond de uitgerekende datum, deelde Ripsrud nog een opvallende Instagram-story. "Verwachtingsdatum. Wanneer zal ze hier zijn?", schreef ze, doelend op haar langdurige zwangerschap. Uiteindelijk kwam hun dochter op Koningsdag, 26 april, ter wereld. Sindsdien staat hun leven ineens in het teken van flesjes, slaapjes en eerste knuffels.

Toch is het ritme van de topsport genadeloos. Dijs moest afgelopen weekend alweer afscheid nemen van zijn pasgeboren dochter om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. In zijn story op Instagram deelde hij een foto van Lynn, liggend op bed, met de simpele maar veelzeggende woorden: "Zie je in 10 dagen, Lynn." Een liefdevolle boodschap, maar ook één die de emotionele spagaat van een topsporter perfect samenvat.

Eerste moederdag

Ondanks de afwezigheid van Dijs werd Ripsrud op haar eerste Moederdag liefdevol in het zonnetje gezet. Ze deelde een foto van een prachtige bos bloemen op deze bijzondere dag. "Eerste moederdag", schreef de 29-jarige Noorse bij haar bericht. Toch zal de kersverse moeder maar wat blij zijn als Dijs werd thuis is om zijn rol als vader in te vullen.

Dijs en Ripsrud vormen al jaren een stel in het internationale schaatscircuit. Hij komt uit voor Team Reggeborgh en is meervoudig NK-medaillist, zij is een vaste waarde in het Noorse team en viel op nationale kampioenschappen regelmatig in de prijzen. Hun liefde begon op het ijs, maar met de komst van Lynn is hun gezamenlijke avontuur nu echt van start gegaan. Met alle uitdagingen van het ouderschap én de topsport.