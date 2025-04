Schaatsicoon Marianne Timmer straalt op bijzondere avond van 'lieve vriend': 'Wat hebben we genoten'

Niet alleen de schaatsers, ook de analisten en kenners hebben even tijd om uit te waaien nu het seizoen erop zit. Schaatsicoon Marianne Timmer liet haar gezicht zien op een bijzondere plechtigheid van modeontwerper Addy van den Krommenacker.

Timmer was aanwezig bij een avond die in het teken stond van het leven van Van den Krommenacker. Zijn 75ste verjaardag werd gevierd, plus het uitbrengen van zijn autobiografie. Ook werd er afscheid genomen van zijn atelier in Grave. Van den Krommenacker is al 55 jaar actief in de mode, waar van 25 jaar als professioneel ontwerper.

De modeontwerper was stylist van Hollywood-sterren, tot het koningshuis. Ook nam hij plaats in de jury van America's Next Topmodel. Dat komt allemaal voorbij in de autobiografie. Maar ook de mindere kanten worden belicht, zoals Van den Krommenackers faillisement.

Schitterende outfits

Geheel in de stijl van Van den Krommenacker kwamen de gasten uitgedost naar het feest. Zo ook Marianne Timmer, die samen met Carolien ter Linden, presentatrice van RTL 4, aanwezig was. 'Een avond om nooit meer te vergeten', omschrijft het duo de viering van Van den Krommenacker.

'Wat hebben Marianne en ik genoten tijdens de fantastische Celebration Show van onze gezamenlijke lieve vriend. Wat zijn we trots op Addy', schrijft Ter Linden.

Van schaatsicoon naar tv-gezicht

Timmer is een van de grootste Nederlandse schaatssters ooit. Ze won meerdere wereldkampioenschappen en gouden olympische medailles. In Nagano in 1998 was ze de beste op de 1000 en 1500 meter, acht jaar later in Turijn pakte ze opnieuw goud op de dubbele sprint. Door een enkelblessure miste ze de Spelen van 2010 in Vancouver, waarna ze een seizoen later stopte.

Even daarvoor kwam haar biografie Timmertje, Timmertje wat ga je doen? uit. Na haar actieve carrière deed ze mee aan het programma Special Forces VIPS en sinds begin dit jaar is ze panellid bij Ranking the Stars. Timmer was twee jaar lang (2001-2003) getrouwd met haar coach Peter Mueller, waarna ze in 2012 in het huwelijksbootje stapte met oud-voetbalkeeper Henk Timmer. Zij scheidden in 2019.

Timmer werd nog wel even gekoppeld aan een markante presentator, alleen het schaatsicoon ontkende dat zelf stellig: