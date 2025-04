Sylvie Meis krijgt 'intens gemene reacties' na openhartig interview: 'Ik ben echt geschrokken'

Sylvie Meis heeft enorm veel haatreacties ontvangen na een openhartig interview op YouTube. Daarin sprak ze onder andere over haar band met haar ex, oud-voetballer Rafael van der Vaart en zijn nieuwe vriendin Estavana Polman. "Respect hebben is volgens mij niet zo moeilijk."

Het model en presentatrice was te gast in het programma Open Kaart van presentator Robbert Rodenburg. Die zag veel negatieve reacties binnenstromen onder de video. Hij besloot het voor Meis op te nemen via Instagram.

Spelersvrouw Mikky Kiemeney verlaat Frenkie de Jong voor vriendin oud-Ajacied: dames samen in 'stad van de liefde' Frenkie de Jong speelde dinsdagavond met FC Barcelona uit bij Borussia Dortmund. Het uitvak was gevuld met supporters van zijn club, maar zijn vrouw Mikky Kiemeney zat helaas niet op de tribune.

Heftige reacties

"Ik ben echt geschrokken van de hoeveelheid haat die er op het Open Kaart-gesprek met Sylvie Meis komt", schrijft Rodenburg. "Er zijn zulke heftige en intens gemene reacties dat ik ze verwijder. Ik vind dat iedereen recht heeft op een eigen mening, maar houd het respectvol."

"Respect hebben is niet zo moeilijk volgens mij", vervolgt hij. "Zelf ben ik heel blij met de aflevering en vond ik het weer een feestje om Sylvie als gast te hebben."

Emotionele Sylvie Meis heeft grote zwakte: 'Dat hebben Rafael van der Vaart en ik wel gemeen' Model en presentatrice Sylvie Meis staat sterk in haar schoenen. Toch heeft ze een zwakke plek en die deelt ze met haar ex-man Rafael van der Vaart. 'Laatst hoorde ik hem erover praten en moest ik gelijk huilen.'

In het interview zelf sprak Meis, die tegenwoordig woont en werkt in Duitsland, zich ook al uit over de vele negativiteit die ze vanuit Nederland over zich heen krijgt. "Ik negeer het compleet", zei ze. Toch liet ze ook weten wel wat stress te hebben voor de reacties als de video met Rodenburg online zou verschijnen.

Estavana Polman

Ze praatte in het gesprek ook openlijk over haar liefdesleven. Het beste advies op dat gebied krijgt ze van Polman. Meis is twee keer getrouwd geweest en twee keer gescheiden. Haar eerste huwelijk was met Van der Vaart. Hij heeft inmiddels al lang een relatie met Polman en woont met haar in Roemenië, waar de handbalster speelt bij Rapid Bucuresti.

Sylvie Meis krijgt liefdesadvies van tophandbalster Estavana Polman: 'Zij kan dat het best inschatten' Sylvie Meis heeft naast haar carrière als model en presentatrice ook een veelbesproken liefdesleven. Maar het beste advies op dat gebied komt uit onverwachte hoek. Namelijk van tophandbalster Estavana Polman.

Zoon Damián

Van der Vaart en Meis hebben samen een zoon: Damián. Dat is de grote zwakke plek van Sylvie, maar ook van Rafael, zo onthulde ze. "Als ik te veel over hem praat moet ik ook huilen. Dat hebben Rafael en ik wel met elkaar gemeen. Ik zag laatst een stukje interview van hem en toen schoot 'ie helemaal vol omdat hij sprak over Damian, toen moest ik ook gelijk huilen."