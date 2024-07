Verliefde Marianne Timmer geschrokken van alle reacties: 'Het was héél explosief'

Opeens was daar vorige maand een bizar gerucht rondom Marianne Timmer. De oud-schaatsster (49) zou daten met de markante presentator Harry Mens (77). Inmiddels heeft Timmer een update gegeven over haar liefdesleven.

Weekblad Privé beweerde vorige maand dat Timmer hand in hand was gespot met Mens. Die wakkerde de geruchten nog wat meer aan, door in De 538 Ochtendshow te vertellen dat er inderdaad wat speelde. "We staan er allebei voor open", beweerde hij. Dat zag Timmer toen trouwens heel anders, want zij ontkende stellig dat er sprake was van een romance. Volgens haar was het contact puur vriendschappelijk.

Oud-topschaatsster Marianne Timmer ontkent bizar gerucht over relatie met presentator Harry Mens (77) Een bijzonder liefdesgerucht: oud-schaatsster Marianne Timmer zou aan het daten zijn met de 77-jarige tv-presentator Harry Mens. De tv-presentator ontkent niet dat er iets aan het bloeien is tussen de twee, maar volgens de 49-jarige Timmer is daar helemaal geen sprake van.

Puur vriendschappelijk is het contact tussen Timmer en iemand anders op dit moment niet. Tegenover Weekend vertelt de tweevoudig olympische kampioene dat ze inmiddels weer aan het daten is. Niet met Harry Mens dus, maar met iemand anders. Wie dat is, laat ze trouwens in met midden. "We zien elkaar af en toe", onthult ze.

'Stralende, mooie vrouw' Joy Beune maakt indruk op Marianne Timmer: 'Extra moeilijk voor de anderen' Voor Joy Beune stopte het schaatsseizoen eigenlijk net iets te vroeg. De 24-jarige schaatsster won bij de WK afstanden al goud op de 5000 meter en pakte afgelopen weekend in Inzell ook de wereldtitel allround. Oud-schaatsster Marianne Timmer vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat ze diep onder de indruk is van Beune.

De roddel over Mens en Timmer die vorige maand landelijk nieuws werd, vond Timmer enorm vervelend. En niet alleen voor haarzelf, zo blijkt uit het interview. "Ook voor mijn familie, omgeving, mijn vrienden. Het was héél explosief. Misschien omdat het juist zo gekkig was, dat het daarom weer interessant is."

Liefdesleven van Marianne Timmer

Timmer was jarenlang getrouwd met oud-voetballer Henk Timmer, die als doelman voor onder meer Ajax, AZ, Feyenoord en het Nederlands elftal speelde. De twee scheidden in 2019 van elkaar. De schaatsster was van 2001 tot en met 2003 getrouwd met haar voormalige coach Peter Mueller, die haar in 1998 naar twee gouden medailles op de Olympische Spelen leidde.