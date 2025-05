Schaatskoppel deelt naam van pasgeboren baby, toppers Joy Beune en Angel Daleman smelten weg bij foto's

Op Koningsdag werd een nieuw schaatswonder geboren. De feestdag viel dit jaar in Nederland op zaterdag 26 april en toen werd de kleine van schaatser Wesly Dijs en de Noorse Martine Ripsrud geboren. Nu is ook de naam bekend.

Vijf dagen na de geboorte van hun dochter deelden Dijs en Ripsrud een reeks foto's op Instagram van de kleine. 'Lynn', schrijft het stel erbij met een roze hartje en de geboortedatum. Op de beelden is te zien hoe de kersverse ouders met hun dochtertje knuffelen. Voor de traktatie is niet gekozen voor traditionele beschuit met roze muisjes, maar chocolaatjes met allerlei roze creaties.

Schaatskoppel deelt na spannende periode prachtige beelden van 'nieuwste aanwinst' Nederlandse schaatser Wesly Dijs (29) en zijn Noorse partner Martine Ripsrud (29) hebben heugelijk nieuws gedeeld. De twee zaten na het schaatsseizoen nog een tijd in spanning af te wachten, maar daar is nu een eind aan gekomen.

Schaatstoppers reageren

Onder de foto van Dijs en Ripsrud reageren de nodige schaatstoppers. Drievoudig wereldkampioene Joy Beune reageert met drie hartjesogen. Dat doet ook Angel Daleman, al zet de schaatssensatie er ook nog een gewoon hartje bij. Ook de Nederlands-Belgische schaatsster Isabelle van Elst plaatst de nodige hartjes onder de zoetsappige foto's.

Daleman en Dijs waren afgelopen seizoen teamgenoten in de World Cups. De twee topschaatsers deden samen de mixed relay. Bij de laatste wereldbeker in Thialf eindigde dat in een drama. Daleman en Dijs werden gediskwalificeerd. Dat gebeurde toevalligerwijs ook bij de eerste World Cup samen in het Japanse Nagano.

Schaatskoppel

Dijs is al jarenlang het uithangbord van Team Reggeborgh, dat hem omschrijft als 'de nestor van het team'. De specialist op de 1000 en 1500 meter is er al sinds 2018 bij. Bij de afgelopen WK afstanden eindigde hij op een negende plek bij de schaatsmijl, op meer dan een seconde van de winnende thuisfavoriet Peder Kongshaug.

Ripsrud is een landgenote van Kongshaug. De Noorse is gespecialiseerd op de middellange afstanden. Internationaal gezien kan de vriendin van Dijs zich niet meten met de wereldtop, in Noorwegen doet ze wel bovenin mee. Ripsrud en Dijs maakten eind oktober 2024 bekend voor het eerst een kindje te krijgen.

