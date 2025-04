Schaatskoppel deelt na spannende periode prachtige beelden van 'nieuwste aanwinst'

Nederlandse schaatser Wesly Dijs (29) en zijn Noorse partner Martine Ripsrud (29) hebben heugelijk nieuws gedeeld. De twee zaten na het schaatsseizoen nog een tijd in spanning af te wachten, maar daar is nu een eind aan gekomen.

De twee waren in verwachting van hun eerste kindje. Die is onlangs ter wereld gekomen. Het gaat om een dochtertje, zo is te zien op de Instagram Stories van Ripsrud. De naam en exacte geboortedatum van het dochtertje zijn niet bekend.

Twijfel slaat toe bij schaatsicoon Marianne Timmer: 'Dan komen de stemmetjes' Oud-topschaatsster Marianne Timmer heeft zich in een openhartig bericht uitgesproken over alle twijfels tijdens haar loopbaan. Een topsportcarrière is niet altijd even makkelijk, zo weet zij als geen ander.

De voormalig schaatsster deelde met kerst nog een foto van haar beginnende babybuik. De baby liet lang op zich wachten. Ripsrud was vorige april uitgerekend, maar de bevalling vond pas een aantal dagen later plaats. "Wanneer zal ze hier zijn?", schreef ze eerder nog verwachtingsvol op Instagram.

Liefdevolle beelden

Nu kunnen ze eindelijk genieten van de 'nieuwste aanwinst in het gezin'. Op foto's is te zien dat Dijs naast haar in bed ligt en het kleine handje van de baby zijn vinger liefdevol omklemt. Ripsrud is inmiddels ook weer op de been en maakte al haar eerste wandeling met haar pasgeboren dochter in de kinderwagen.

Instagramstory Martine Ripsrud.

Schaatsgezin

De baby komt in een echt schaatsgezin terecht met twee toppers als ouders. Dijs richt zich voornamelijk op de 1000 en 1500 meter en maakt al sinds 2018 deel uit van Team Reggeborgh. Op de schaatsmijl behaalde hij tijdens de NK afstanden tweemaal een bronzen medaille. Daarnaast won hij samen met het Nederlandse team zilver op de teamsprint tijdens de WK afstanden van 2023.

Nederlandse schaatskampioen geniet van romantisch moment met collega én maakt opvallende selfie Het seizoen is inmiddels al even achter de rug voor de Nederlandse topschaatsers en dus hebben zij de afgelopen tijd wat meer tijd voor zichzelf gehad. Die vrije tijd heeft Nederlands kampioen allround Beau Snellink goed benut, want hij genoot samen met zijn vriendin Angel Daleman en had ook nog een bijzondere ontmoeting.

Ook Ripsrud focust zich vooral op de middellange afstanden. In internationale wedstrijden eindigt ze meestal buiten de top tien, maar bij de Noorse kampioenschappen valt ze wel veelvuldig in de prijzen. Zo werd ze in 2024 tweede op het Noorse sprintkampioenschap en sleepte ze zilveren medailles binnen op zowel de 500 als de 1000 meter tijdens het Noorse afstandenkampioenschap.

Deze verliefde stelletjes gingen schaatskoppel Angel Daleman en Beau Snellink voor Schaatssensatie Angel Daleman maakte bij de WK afstanden haar relatie met Beau Snellink bekend. De koude ijsbaan blijkt een uitstekende plek voor hartverwarmende liefde. Vele schaatskoppels, al dan niet meer samen, gingen de 'ploeggenoten' van Team Essent namelijk al voor.

Schaatsbaby's

Het kindje van Ripsrud en Dijs is niet de eerste liefdesbaby binnen de schaatswereld. Zo kregen oud-schaatsers Anni Friesinger en Ids Postma trouwden in 2009 en kregen daarna twee dochters. Ook Jorrit Bergsma en Heather Richardson hebben samen twee kinderen.