Schaatsster Pien Hersman neemt vriend Jesper de Jong op de hak: 'Niet al te groot'

Pien Hersman heeft op haar Instagram een terugblik in foto's van haar meimaand gedeeld. De 21-jarige schaatsster is ook buiten het seizoen hard aan het trainen, maar had ook wel wat vrije tijd. Zo ging ze bij haar vriend Jesper de Jong kijken op Roland Garros.

Voor de schaatssters is het seizoen voorbij en wordt er getraind richting het nieuwe, Olympische, seizoen. Desondanks maken ze ook tijd vrij vermaak en plezier, zoals bijvoorbeeld tijd doorbrengen met hun geliefden. Zo trok Hersman naar de stad van de liefde, waar haar vriend nog wel aan het werk was.

Tennisser Jesper de Jong krijgt steun van bekende vriendin tijdens partij tegen wereldtopper op Roland Garros Jesper de Jong beleefde voor het tweede jaar op rij een bijzonder moment op Roland Garros. De Nederlandse tennisser nam het een jaar geleden in de tweede ronde op tegen Carlos Alcaraz en donderdag trof hij wereldtopper Alexander Zverev. De Jong werd in Parijs tijdens die wedstrijd gesteund door zijn bekende vriendin Pien Hersman.

Helaas werd De Jong in de tweede ronde uitgeschakeld door de Duitser Alexander Zwerev. Geen schande tegen de huidige nummer drie van de wereld, maar er had meer ingezeten voor de Nederlander, zo vond hij zelf ook.

Tennisser Jesper de Jong met opgeheven hoofd naar huis na Roland Garros: 'Maar had het gevoel dat ik kon winnen' Jesper de Jong werd dinsdag tweemaal uitgeschakeld op Roland Garros: eerst in het enkelspel en vervolgens in het dubbelspel. Desondanks vertrekt de Nederlandse tennisser met opgeheven hoofd uit de Franse hoofdstad.

'Niet zo groot'

Hersman deelt in haar terugblik enkele foto's met haar vriend. Eentje dat hij zich klaarmaakt voor de partij tegen Zwerev en ook eentje dat het koppel gezellig samen op het terras aan het genieten is.

Toch kon de schaatsster het niet laten om De Jong even op de hak te nemen. Op een foto deelt ze een kleine striptekening, waar haar vriend het moet ontgelden. 'Coach, later wil ik het vriendinnetje van Jesper de Jong worden', valt er te lezen. 'Ben je daar niet iets te klein voor?', reageert de coach. 'Niet zo flauw, hij is ook niet al te groot.'

De Jong denkt er het zijne van. Hij reageert op het Instagram-bericht met een ietwat verdrietige emoji.

Fotoshoot

Hersman en De Jong komen steeds meer in de spotlights te staan als nieuw koppel. Zo werden ze gevraagd voor een fotoshoot in het blad Helden. Dat leverde leuke beelden op, want toen Hersman zich liet fotograferen, stal haar vriend op de achtergrond de show met allerlei gekke poses.