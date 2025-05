Tennisser Jesper de Jong met opgeheven hoofd naar huis na Roland Garros: 'Maar had het gevoel dat ik kon winnen'

Jesper de Jong werd dinsdag tweemaal uitgeschakeld op Roland Garros: eerst in het enkelspel en vervolgens in het dubbelspel. Desondanks vertrekt de Nederlandse tennisser met opgeheven hoofd uit de Franse hoofdstad.

De Jong moest het donderdag in het enkelspel opnemen tegen Alexander Zwerev, de nummer drie van de wereld. Een zware kluif voor de Nederlander, maar hij gaf zich niet zomaar gewonnen. De Duitse wereldtopper werd aan het zweten gebracht, maar trok uiteindelijk wel aan het langste eind: 3-6, 6-1, 6-2, 6-3.

Trots

"Ik gaf de eerste set alles. Ik had wel het gevoel dat ik kon winnen. Maar Zverev had nog een extra tank. Hij serveerde daarna ook echt goed. Hij was echt topklasse", zei De Jong, die met opgeheven hoofd naar huis gaat.

De Jong werd donderdag in het enkel- en in het dubbelspel uitgeschakeld. In de tweede ronde van het enkeltoernooi was Zverev te sterk. Later op de middag ging De Jong met de Belg Zizou Bergs in drie sets ten onder in de eerste ronde van het dubbeltoernooi. De Jong gaat zich nu voorbereiden op het grasseizoen. Hij kan volgende maand zijn debuut maken in Wimbledon.

Prijzengeld

De Jong verlaat Parijs gelukkig niet met alleen een goed gevoel van trots, maar ook met een beter gevulde portemonnee. De Jong knokte zich letterlijk en figuurlijk naar extra euro's. Hij was hard op weg naar uitschakeling in de eerste ronde, toen hij met 2-0 in sets achter kwam tegen de Italiaan Francesco Passaro. Had De Jong die wedstrijd verloren, dan was hij met 78.000 euro huiswaarts gekeerd. Gelukkig rechtte de Nederlander knap de rug en won hij drie sets op rij.

Tegen Zverev was het helaas wel einde verhaal voor De Jong. Hij kan 117.000 euro bijschrijven op zijn rekening. Om dat in perspectief te zetten: de Nederlander verdiende in zijn hele carrière net iets meer dan een miljoen euro. Tallon Griekspoor, die als enige Nederlander wel de tweede ronde overleefde, maakt nog kans op een groter bedrag.