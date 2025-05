Tennisser Jesper de Jong krijgt steun van bekende vriendin tijdens partij tegen wereldtopper op Roland Garros

Jesper de Jong beleeft voor het tweede jaar op rij een bijzonder moment op Roland Garros. De Nederlandse tennisser nam het een jaar geleden in de tweede ronde op tegen Carlos Alcaraz en donderdag treft hij wereldtopper Alexander Zverev. De Jong wordt in Parijs gesteund door zijn bekende vriendin Pien Hersman.

De Jong ging in zijn eerste ronde tegen Francesco Passaro langs de rand van de afgrond toen de Italiaan een 2-0 voorsprong in sets pakte. De Nederlander knokte zich echter terug, won drie sets op rij en bereikte toch nog de volgende ronde. De tennisser moest het in de partij tegen Passaro doen zonder de steun van zijn vriendin, maar enkele dagen later is ze wel van de partij.

Hersman steunt De Jong

Hersman is zelf schaatsster en heeft als topsporter dus ook een druk schema. Zij miste de eerste partij van haar vriend doordat ze op dat moment nog op trainingskamp was in Spanje. Door de zege van De Jong kreeg ze echter de kans om alsnog een wedstrijd van hem mee te pikken.

Ze vloog rechtstreeks vanuit Spanje naar de Franse hoofdstad en dook donderdag op de tribunes op tijdens de partij van De Jong. De Nederlander kan haar steun goed gebruiken, want het belooft een zware pot voor hem te worden.

Zware wedstrijd voor De Jong

De Jong speelt donderdagmiddag namelijk tegen Zverev. De Duitser is de nummer 3 van de wereld, stond vorig jaar in de finale en haalde aan het begin van 2025 de eindstrijd op de Australian Open. Hij is in Parijs een van de topfavorieten van de titel.

De Nederlander heeft in ieder geval ervaring met het spelen tegen wereldtoppers op Roland Garros. Hij wist het vorig jaar Alcaraz heel erg moeilijk te maken in Parijs en won zelfs een set. De Spanjaard won uiteindelijk het toernooi door Zverev in de finale te verslaan.

Alles over Roland Garros

