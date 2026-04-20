De Nederlandse tennissers hebben wisselend geloot voor de eerste twee rondes van de Mutua Madrid Open van komende week. Er doen drie landgenoten mee aan het hoofdtoernooi en vooral Jesper de Jong komt er slecht vanaf. Hij zag op zijn pad een tennisser met een wildcard verschijnen, maar dat is niet zomaar iemand.

De Jong, na Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp de derde Nederlander op het Masters-toernooi in de Spaanse hoofdstad, neemt het in de eerste ronde op tegen thuisspeler Rafael Jodar. De jonge Spanjaard is de Stijger van de Week' op de wereldranglijst. Jodar, met dezelfde voornaam als legende Rafael Nadal, bereikte de 42ste plaats door de halve finale in Barcelona te halen.

Jodar tegen De Jong, in kwart van Sinner

Omdat Jodar een jaar geleden nog buiten de top-600 stond en zes weken geleden bij de cut-off datum ook buiten de kwalificatieplekken stond, werd hij aangewezen door de organisatie voor een wildcard. Hij neemt het nu meteen op tegen De Jong. De twee zitten in het kwart van de als eerste geplaatste Jannik Sinner. De Italiaan hoopt te profiteren van de afwezigheid van zijn geblesseerde rivaal Carlos Alcaraz. De Jong werd als laatste directe qualifier toegevoegd aan het hoofschema na de afmelding van Jack Draper.

Tallon Griekspoor geplaatst

De winnaar van De Jong - Jodar treft in de tweede ronde meteen wereldtopper Alex De Minaur uit Australië. Griekspoor zit in de helft van het schema van Sinner, maar komt hem dus pas in een eventuele halve finale tegen. Griekspoor is als enige Nederlander geplaatst en mag de eerste ronde overslaan. Hij treft de winnaar van Damir Dzumhur - Mattia Bellucci. De als zesde geplaatste Lorenzo Musetti is zijn topnaam in de derde ronde eventueel.

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp heeft op papier de moeilijkste loting van de drie Nederlanders. Hij moet eerst af zien te rekenen met een Belg in topvorm; Alexander Blockx. Wint hij die partij, dan ontmoet hij de als 28ste geplaatste Amerikaan Brandon Nakashima. Daarna wacht de als derde geplaatste Felix Auger-Aliassime uit Canada.

Prijzengeld

Spelers in de eerste ronde krijgen ruim 21.000 euro prijzengeld. De tweede ronde halen levert nog 10.000 euro extra op. Voor de uiteindelijke winnaar ligt meer dan 1 miljoen euro klaar. Bij de vrouwen probeerde Suzan Lamens zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi, maar strandde ze meteen.