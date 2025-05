Schandaal rond 'fenomeen' Ronaldo, die dronken wordt gespot in Madrid: 'Ga naar huis'

Voetballegende Ronaldo is in een gênante situatie beland nadat hij dronken werd gezien door meerdere mensen. De Braziliaan werd gefilmd terwijl hij amper uit een restaurant in Madrid kon komen, waar hij duidelijk teveel alcohol had genuttigd. Dit gebeurde zaterdagavond, toen zijn club Valladolid het opnam tegen Barcelona in de Spaanse competitie.

De Braziliaan is voorzitter en meerderheidsaandeelhouder van Valladolid, maar de fans zijn niet blij met hem en bekritiseren constant zijn beleid - vooral omdat de club een dramatisch seizoen doormaakt en reeds gedegradeerd is. Voor de wedstrijd tegen de koploper van La Liga hadden de supporters 60.000 valse bankbiljetten van 500 euro met de beeltenis van de voormalige topscorer en de tekst "Ronaldo, ga naar huis" voorbereid.

Niet in stadion

De wereldkampioen van 2002 verscheen echter niet in het stadion, maar bleek zich op hetzelfde moment te vermaken in de hoofdstad Madrid. Zo werd hij gespot tijdens de finale van het grote Masters-tennistoernooi in Madrid. Daar zag hij Casper Ruud zijn grootste titel uit zijn carrière winnen door Jack Draper te verslaan in een spannende finale.

Kansloos seizoen

De club van de legendarische spits, die naam maakte voor zichzelf bij PSV, is kansloos laatste geworden in La Liga. Na 34 duels verzamelde Valladolid maar 16 punten bij elkaar en werd er in totaal maar 25 keer gescoord. De defensie kreeg nog hardere klappen, want de keeper moest maar liefst 83 keer vissen. Dat is 27 tegendoelpunten meer dan de op een na meest gepasseerde verdediging in Spanje.

Rijke carrière

Ronaldo werd in 2018 al eigenaar van de club. 'Het Fenomeen', zoals zijn bijnaam luidt, is tegelijkertijd eigenaar van zijn jeugdclub Cruzeiro in Brazilië. In zijn tijd als voetballer maakte hij vooral furore als spits van Real Madrid, door 83 keer te scoren in 127 duels. Hij sloot in 2011 zijn carrière af bij Corinthians in zijn geboorteland, de huidige club van de Nederlander Memphis Depay. In Brazilië wordt Ronaldo als één van de beste spelers aller tijden gezien. Hij kwam in 98 interlands tot 62 goals.

