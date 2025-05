Noorse toptennisser dankt verloofde voor grootste titel in carrière: 'Ik ben een geluksvogel'

Toptennisser Casper Ruud zorgde voor een lief moment in Madrid. De Noor won zijn grootste titel in zijn carrière en dankte zijn verloofde Maria Galligani daarvoor. "Dat was het laatste zetje."

De 26-jarige Ruud was in de finale van de Madrid Open in een spannende driesetter te sterk voor zijn Britse tegenstander Jack Draper. Hij won met 7-5 3-6 6-4 en pakte zijn eerste Masterstitel. De Madrid Open is een ATP1000-toernooi en levert veel punten voor de wereldranglijst op.

De Noor keert dan ook terug in de top tien van de wereld. Hij stijgt acht posities naar plek 7. De Rus Daniil Medvedev valt daardoor buiten de top tien.

Verloofd

In de finale tegen Draper ontving hij de steun van zijn verloofde Galligani. "Het was ongelooflijk", zei de Noor na de wedstrijd. "Ik heb veel van mijn succes te danken aan de mensen die het dichtst bij me staan: mijn familie, mijn vrienden en mijn verloofde Maria. We zijn vorig jaar verloofd, dus zij is al jarenlang een ongelooflijke steun voor me." Ruud heeft sinds 2018 een relatie met de psychologe.

Ruud noemde zichzelf een geluksvogel. "Ze kwam gisteren aan om mij te steunen. Misschien was dat het laatste zetje dat ik nodig had om de finish te halen. Ik ben echt blij, en het is geweldig dat ik omringd ben door zulke fantastische mensen."

Unieke prestatie

De voormalig nummert twee van de wereld stond jarenlang juist bekend als pechvogel. Hij schreef twaalf ATP-titels op zijn naam, maar het lukte maar niet om een écht grote titel te pakken. Hij verloor in de Masters-finales op de Miami Open (2022) en de Monte Carlo Masters (2024). Daarnaast stond de tennisser tweemaal in de finale van Roland Garros (2022 en 2023) en verloor hij in de finale van de US Open (2022).

Met de titel in Madrid heeft hij eindelijk zijn titel binnen, al aast hij nog altijd op de grootste titel van allemaal: een grandslamtitel.