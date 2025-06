Hakim Ziyech is momenteel in Marokko met twee andere voetballers én maakte daar ook even tijd voor zijn moeder. Dat laatste schoot bij Ziyechs broer Faouzi in het verkeerde keelgat. Hij sneerde naar zijn voetballende broer op Instagram.

Ziyech is samen met Nayef Aguerd en Kurt Zouma in Marokko. Aguerd speelt - net als de voormalig voetballer van Ajax - voor het Marokkaans elftal, terwijl Zouma teamgenoot is van Aguerd bij West Ham United. Overigens speelden beide verdedigers dit seizoen op huurbasis bij een andere club.

Ziyech deelde enthousiast beelden van het drietal in Marrakech, waarna ook zijn moeder in beeld verscheen op Instagram. Dat schoot bij zijn broer in het verkeerde keelgat. Faouzi noemde het een 'schijnheilige mama act', gevolgd door deze opmerkelijke uitspraak: "Liet ik je in haar handen, had je nog steeds vieze tanden."

Eerdere uitspraken van zijn broer

Het is zeker niet de eerste keer dat Ziyechs broer zo uit zijn slof schiet. In 2023 reageerde hij al fel op een bericht over de opvoeding van de voetballer die momenteel zonder club zit. De Marokkaans international noemde Aziz Doufikar zijn mentor, maar dat is volgens Faouzi niet terecht. "Drie jaar non-stop, soms twee keer in de week, stond ik langs de lijn, in weer en wind, tot aan je vijftiende."

"Daarna heb alleen ik geregeld dat je in een gastgezin kwam. Tot aan je rijbewijs pikte ik je halverwege op bij de McDonald's Lelystad, Zwolle, zelfs Joure, zodat je nog wat aan je weekend had, toen stond niemand te dringen om je op te halen", blikt Faouzi terug.

Hij zegt in een ander bericht ook nog dat de 'snus niet alleen je tanden, maar ook je hersenen heeft aangetast'. Snus is een zakje met tabak dat gebruikers onder hun lip leggen.