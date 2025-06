Een bekende Premier League-speler ligt onder vuur na meerdere opvallende nachtelijke uitstapjes. Hij werd in clubs gespot met verschillende vrouwen, terwijl zijn vrouw naar verluidt juridisch advies heeft ingewonnen over hun huwelijk. De beelden verspreiden zich razendsnel, maar van beide kanten blijft het stil.

Het gaat om Kieran Trippier, verdediger van Newcastle United en voormalig international van het Engelse elftal. De 34-jarige werd de afgelopen weken meerdere keren gespot in het nachtleven, steeds met een andere mysterieuze blondine aan zijn zijde. Eerst in Newcastle, later op Ibiza. Foto’s tonen hoe hij innig contact heeft in drukke clubs en zelfs hand in hand een bar verlaat, zo meldt The Sun.

Echtgenote Trippier zet juridische stappen

Zijn vrouw Charlotte Trippier, met wie hij drie kinderen heeft, kreeg de beelden niet via de roddelpers, maar rechtstreeks toegestuurd van een oplettende bezoeker van een nachtclub. Die stuurde haar via Instagram een video van Kieran met een blondine. "Hoi, Kieran was gisteravond met een blonde slet in Wafi Lounge. Even ter info: ik heb een foto, haha", kreeg ze toegestuurd. Charlotte reageerde opvallend kalm en dankbaar. "Ik hou van meisjes. Dankjewel lieverd."

Volgens bronnen dichtbij het stel heeft Charlotte inmiddels juridisch advies ingewonnen over het huwelijk. Ze zou een nieuw huis hebben, zich hebben gesetteld en zich focussen op een frisse start. "Ze wil het netjes en volwassen afhandelen, maar voelt zich duidelijk beter zonder hem", aldus een ingewijde. Trippier zou ondertussen nog pogingen hebben gedaan om het huwelijk te redden, maar tevergeefs. "Hij is er kapot van", klinkt het.

'Family time' zonder Charlotte

Officieel is er vanuit het kamp-Trippier geen reactie gekomen. Een woordvoerder laat slechts weten dat het om 'een privéaangelegenheid' gaat. Maar met beelden die blijven opduiken, Instagram-stories die worden gedeeld en een vrouw die zich steeds duidelijker uitspreekt, is het de vraag hoe lang die stilte nog houdbaar is.

Opvallend genoeg deelde Trippier onlangs zelf nog een foto op Instagram met als bijschrift: "Family time in Turkey". Waarop hij te zien is met de kinderen op vakantie. Op de beelden ontbreekt echter één persoon duidelijk: Charlotte. Haar afwezigheid valt op en voedt de speculaties dat het stel inmiddels definitief hun eigen weg is ingeslagen.

