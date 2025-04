Schokkende onthulling gooit extra olie op het vuur in beladen liefdessoap Argentijnse voetballer

Schokkende details komen aan het licht in de vechtscheiding tussen Mauro Icardi en Wanda Nara. De overspelige echtgenote van de Argentijnse aanvaller geeft toe vreemd te zijn gegaan met Diao Keita Baldé, maar er gaan geruchten dat ze de Senegalees twee luxe horloges zou hebben gegeven met het geld van Icardi.

Het 38-jarige model wordt door de 32-jarige spits, met wie ze twee kinderen heeft en momenteel in een vechtscheiding is verwikkeld in Buenos Aires, beschuldigd van het volledig verwaarlozen van haar familie. Terwijl hij aan het voetballen of trainen was, zou de blondine zich alleen bezig hebben gehouden met haar buitenechtelijke affaires.

"Het probleem waar Mauro echt mee zit, is dat Wanda beweert een goede moeder te zijn, maar haar kinderen heeft achtergelaten in een luxe hotel in Turkije, terwijl Icardi druk bezig was, zodat zij met haar minnaar eropuit kon trekken", aldus de Argentijnse journalisten Pepe Ochoa en Fefe Bongiorno in het tv-programma El Ejercito de la Mañana.

Nara bevestigde relatie met Baldé

De relatie tussen Wanda Nara en voetballer Keita Baldé was geen onenightstand, maar een relatie die zich ontwikkelde tijdens meerdere escapades. De partner van Icardi was zo verliefd op Keita Baldé dat ze hem naar verluidt twee Rolex-horloges cadeau deed. Die betaalde ze met de creditcard van Icardi. De actrice en tv-ster erkende een relatie te hebben met Baldé.

Wanda heeft echter altijd volgehouden dat de relatie buiten haar huwelijk begon, nadat ze ontdekte dat Icardi haar had "bedrogen" met een andere vrouw: Eugenia China Suarez, momenteel zijn officiële vriendin. "Bovendien heeft Nara verklaard dat ze haar ex-man heeft verteld over haar flirt met de aanvaller", onthullen de Argentijnse journalisten verder.

Nieuw op OnlyFans

De relatie tussen Mauro Icardi en Wanda Nara is de afgelopen maanden onherstelbaar beschadigd. Begin april bracht de Argentijnse haar kinderen niet meer naar haar man, waarmee ze de eerder gemaakte afspraken over co-ouderschap schond. De rechtbank beval daarop onmiddellijk de sluiting van de sociale media-profielen van de actrice, omdat haar gedrag de rechten van de kinderen zou schenden. Zij reageerde daarop door een OnlyFans te starten.

Vrouw Baldé ontdekte affaire via Icardi

Dat de affaire geen verzinsel is van de pers of kwaadwillenden, blijkt uit het feit dat ook Diao Keita Baldé de "ontrouw" de afgelopen maanden heeft bevestigd. Hij deed dat door middel van een videoboodschap aan zijn vrouw Simona Guatieri in het programma Verissimo. Zij ontdekte via Icardi dat haar man vreemd ging, omdat de Argentijn video's ter bewijs stuurde.

Meerdere escapades met (oud-)teamgenoten

Saillant detail in de hele zaak is dat Icardi en Baldé samen speelden bij Inter. Wanda Nara, die ook drie kinderen heeft met Maxi Lopez - die ze bedroog en vervolgens verliet voor Mauro Icardi -, staat erom bekend dat ze vaker van partner wisselt dan voetballers van club.

Er gaan veel geruchten dat de blondine (nu samen met rapper L-Gante) Icardi bedroog met meerdere teamgenoten van de Argentijn bij Inter, onder wie de Kroaat Marcelo Brozovic. Drie jaar geleden ontkende Nara heftig: "Ik heb geen affaire gehad met Marcelo Brozovic! Wij zijn een traditioneel gezin en dit verhaal heeft ons zowel intern als extern problemen bezorgd."