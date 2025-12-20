De ogen van heel de sportwereld waren afgelopen nacht gericht op Miami. Daar stonden Jake Paul en Anthony Joshua tegenover elkaar voor een controversieel boksgevecht. Uiteraard kon broer Logan niet ontbreken. De schoonbroer van topschaatsster Jutta Leerdam haalde echter kattenkwaad uit en werd daarvoor op de vingers getikt.

Paul zou eigenlijk in november vechten tegen Gervonta Davis. Maar vanwege een aanklacht die werd ingediend wegens mishandeling en ontvoering ging dat feestje niet door. De bokspromotor van Paul en Netflix vonden in meervoudig wereldkampioen Joshua snel een vervanger. Met veel bombarie werd uitgekeken naar die partij.

Vrijdagnacht (Nederlandse tijd) was het eindelijk zover. Vier ronden ontsnapte de rennende Paul aan Joshua, die daarna liet zien waarom hij de favoriet was. Eerst waren er twee knockdowns, in de zesde ronde was er de definitieve knock-out. AJ sloeg The Problem Child onder meer een dubbele gebroken kaak.

Beveiliging grijpt in na poging tot diefstal

Na afloop was er een onderons je binnen de ring tussen Paul en Joshua. De Brit toonde zich sportief door de handen van zijn Amerikaanse tegenhanger in de lucht te steken. Allerlei anderen waren ook op het canvas geraakt, onder wie Logan Paul. De oudste van de twee broers werd ook bekend door controversiële video's op YouTube.

En dat een vos wel zijn haren, maar niet zijn streken verliest, bewees de WWE'er eens te meer. Hij zocht ruzie met Joshua toen hij diens peperdure ketting probeerde af te pakken. AJ werd overvallen door de bizarre actie van Paul en riep: "Mijn ketting, mijn ketting." Het duo werd kibbelend gezien voordat AJ's beveiligingspersoneel ingreep om hen uit elkaar te halen en de idiote grappenmaker aan te pakken.

Logan Paul snatched AJ’s chain right after👀 pic.twitter.com/mggi8ORilW — LUCKY (@Badboy1B) December 20, 2025

Logan Paul etter buiten en binnen de ring

Logan Paul speelde de vermoorde onschuld voordat beveiligers rigoureus ingrepen. Ze grepen hem bij de kraag, waarna hij zijn excuses aanbood. Tijdens het gevecht baarde de schoonbroer van Leerdam ook al opzien door aan de ringrand bespottelijke dingen richting AJ te roepen. "Dit zou wel eens het einde van je carrière kunnen betekenen", was te horen. Niet veel later sloeg de Engelsman het broertje van Logan knock-out.