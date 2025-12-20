Jake Paul heeft zaterdagochtend (Nederlandse tijd) verloren van Anthony Joshua in hun veelbesproken gevecht. Zoals verwacht was de 36-jarige bokslegende veel te sterk voor de Amerikaan. Na ingrijpen van de scheidsrechter en twee knockdowns was het klaar voor de verloofde van Jutta Leerdam.

Jake Paul kwam de eerste twee ronden goed door. In de eerste was hij zelfs degene die de meeste rake klappen uitdeelde. In ronde drie leek Joshua wat gefrustreerd te raken. Dat had ermee te maken dat Paul hem telkens vastgreep als Joshua hem in de hoek had. Het leidde ertoe dat 36-jarige bokslegende bij een worsteling zijn knie in de buik van Paul zette. Die daarna even de tijd kreeg om te herstellen.

Scheidsrechter grijpt in

Toen Paul vervolgens weer zijn tegenstander vastgreep, greep de scheidsrechter in. Dit tot veel ongenoegen van de commentator: "De fans hebben niet betaald om deze bagger te zien."

Knockdowns

In ronde vijf moest Paul de eerste zware klappen incasseren. Joshua vocht met een lach op zijn gezicht omdat hij eindelijk zijn gang kon gaan en zorgde voor twee knockdowns. Na deze ronde vol spektakel barstte er luid applaus los bij het publiek.

De vermoeidheid sloeg toe bij de Amerikaan, die amper meer iets terug kon doen tegen de meervoudig zwaargewichtkampioen. Joshua deelde in ronde zes de fatale klap uit en won met een knock-out.

'Respect voor Jake'

"Het was niet mijn beste optreden, maar ik ben blij dat mijn rechter uiteindelijk zijn bestemming heeft gevonden", zei Joshua na afloop. "Het was moeilijk voor hem. We moeten respect hebben voor Jake dat hij het geprobeerd heeft", vervolgde hij over Paul. De overwinning van AJ smaakt naar meer. Hij daagde namelijk direct Tyson Fury uit voor een gevecht.

Jake Paul kwam behoorlijk gehavend uit de strijd. "Ik denk dat mijn kaak is gebroken trouwens", stelde de verloofde van Jutta Leerdam na afloop. "Die is duidelijk kapot", benadrukte de Amerikaan nogmaals nadat hij aan zijn gezicht voelde. De pijn van de nederlaag zal hij dus nog wel even voelen.