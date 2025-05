Schreeuw van afschuw om foto van Memphis Depay: 'Hij kickt volgens mij op de ophef'

De veelbesproken foto van Memphis Depay met een bedreigd diersoort doet ook bij De Oranjezomer veel stof opwaaien. Er wordt aan tafel bij presentator Johnny de Mol dinsdag vol ongeloof en verontwaardiging gereageerd op de voetballer van het Nederlands elftal.

Dierenrechtenorganisaties tikten de aanvaller van Corinthians in Brazilië flink op de vingers nadat hij een foto had geplaatst op zijn sociale media met een witte tijger. De Nederlandse auteur en journaliste Roos Schlikker reageert vol afschuw op de actie van Memphis Depay. "Ik ben een man, ik heb een tijger", bespot ze de gedachte van de voetballer in De Oranjezomer dinsdagavond.

Memphis Depay op de vingers getikt door 'sneue stoerdoenerij': 'Stop met het scoren van likes' Memphis Depay ligt weer eens flink onder vuur. De voetballer deelde tot ongeloof van dierenorganisaties op zijn sociale media een foto met een witte tijger. De Oranje-international kwam enkele jaren geleden al eens in opspraak doordat hij een opvallend dier in een videoclip gebruikte.

'Hou er mee op!'

"Ik weet niet wat het is. Het is machogedrag, maar in ieder geval heel erg stom. Hou er mee op, alsjeblieft!", schreeuwt ze uit. "Neem een hond! Dat mag gewoon... Ik vind het zo stom." Collega-tafelgast Jelte van der Goot haalt een eerdere misstap van Memphis aan met een 'leiger', een kruising tussen een tijger en een leeuw. "Toen kreeg hij ook al veel over zich heen", weet de radio-dj van 538 nog.

'Hij kick op de ophef'

"Hij heeft het al een keer eerder gedaan, maar leert blijkbaar niet van zijn fouten. Ik denk dat hij kickt op de ophef, anders snap ik ook niet waarom hij dit weer doet." Memphis is momenteel geblesseerd en hoeft dus geen wedstrijden te voetballen. Daardoor heeft de Nederlander tijd voor andere dingen, zoals de veelbesproken foto maken met een witte tijger. Maar hij zal zich snel in Nederland moeten 'verantwoorden'.

Terug in Nederland

Memphis is namelijk door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in zijn selectie voor de start van de WK-kwalificatie van het Nederlands elftal. In juni opent Oranje de campagne richting het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico met wedstrijden tegen Malta en Finland. Memphis hoopt in die duels ook weer eens positief in het nieuws te komen. Hij is nog een paar doelpunten verwijderd om topscorer aller tijden te worden van Oranje. Hij staat twee goals achter op 'leider' Robin van Persie.