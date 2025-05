Ronald Koeman presenteert Oranje-selectie voor WK-kwalificatie: coach kiest voor debutant

Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta bekend gemaakt. De meest opvallende naam is die van Kjell Scherpen. De doelman van Sturm Graz is geselecteerd door de afwezigheid van Bart Verbruggen.

Het is de eerste keer dat Scherpen wordt opgenomen in de definitieve selectie. De doelman van Strum Graz werd in 2022 en in 2023 al wel een keer als vervanger opgeroepen door het afhaken van Tim Krul en Bart Verbruggen. Laatstgenoemde vervangt hij nu weer. De doelman van Brighton & Hove Albion moet onder het mes en heeft tijd nodig om van die operatie te herstellen. Mark Flekken lijkt daardoor de eerste doelman te worden.

Een van de belangrijkste ontbrekende veldspelers in de selectie is Brian Brobbey. De spits kent een tegenvallend seizoen bij Ajax en kan dus officieel op vakantie. Dit geldt ook voor Joshua Zirkzee. Brobbey zijn teamgenoot Kenneth Taylor is ook niet opgeroepen door Koeman, net als Sem Steijn. Allebei de middenvelders blonken in het afgelopen Eredivisie-seizoen uit. Steijn werd zelfs topscorer en verdiende een transfer naar Feyenoord.

Jong Oranje

Jorrel Hato is de enige Ajax-speler die wel is opgeroepen en hij krijgt nog een pittige interlandperiode voor de kiezen. De verdediger zit bij de selectie van Koeman, maar hij zal ook aansluiten bij de selectie van Jong Oranje voor het aankomende EK. Op 12 juni begint de ploeg van Michael Reiziger aan het eindtoernooi in Slowakije met een wedstrijd tegen Jong Finland. Verder treft Jong Oranje ook nog de leeftijdsgenoten van Denemarken en Oekraïne.

Koeman heeft voor een aantal spelers ook nog een speciaal traject in gedachten. Het gaat om Aké, Frimpong, Hato, Lang, Malen, Olij en Weghorst. Zij nemen deel aan een driedaagse trainingsstage op de KNVB-campus in Zeist. Samen met een groep spelers van Jong Oranje, zonder (internationale) clubverplichtingen, doen zij mee aan drie trainingen af op 28, 29 en 30 mei.

WK-kwalificatie

Oranje begint op 7 juni aan de WK-kwalificatie met een uitwedstrijd tegen Finland en speelt drie dagen later thuis tegen Malta. De andere tegenstanders zijn Polen en Litouwen. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigdse Staten en de nummer twee gaat de play-offs in.

Volledige Oranje-selectie

Doel: Mark Flekken, Nick Olij, Kjell Scherpen.

Verdediging: Nathan Aké, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Jorell Hato, Jean-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Stefan de Vrij

Middenveld: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Tijjani Reijnders, Mats Wieffer

Aanval: Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Xavi Simons, Wout Weghorst