Serieuze twijfels bij vervanger geopereerde Hélène Hendriks: 'Hij heeft dat niet'

René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee zijn bezig aan hun laatste paar uitzendingen van Vandaag Inside voordat ze volgende week kunnen gaan genieten van hun zomerstop. Het markante trio zou eigenlijk vervangen worden door Hélène Hendriks, maar door een operatie neemt Johnny de Mol tijdelijk haar plek in. Van der Gijp ziet het somber in voor hem.

VI is nog tot en met vrijdag te zien en daarna zullen de drie heren lange tijd niet meer op tv te zien zijn. Zoals gebruikelijk neemt De Oranjezomer de plek in van de talkshow, maar waar dat normaal gesproken door Hendriks gepresenteerd wordt, zal De Mol deze keer de eerste weken de presentatie op zich nemen. Hendriks moest namelijk geopereerd worden, maar ze wil zelf niet kwijt wat er precies aan de hand is.

Johnny de Mol deelt nieuws over geopereerde presentatrice Hélène Hendriks: 'Laten we hopen' Vandaag Inside zit in de laatste week voor de zomerstop. Vanaf maandag 26 mei neemt De Oranjezomer het stokje over van de welbekende heren op SBS 6. Hélène Hendriks is daar normaliter de presentatrice van, maar zij is afwezig wegens een operatie. Inmiddels is er een update over de gezondheid van de presentatrice.

Van der Gijp schoof eerder deze week aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp, die hij wekelijks maakt met oud-voetballer Wim Kieft, zaakwaarnemer Rob Jansen en bestseller-schrijver Michel van Egmond. Daar gaf hij ook zijn ongezouten mening over het programma dat VI gaat vervangen.

Probleem voor Johnny de Mol

"Weet je wie er de gunfactor heeft?", vraagt Van der Gijp aan zijn drie tafelgenoten. "Hélène, zij heeft zo de gunfactor. Zeker bij ons publiek. Ik zie ons ook altijd alsof we met zijn vieren zijn: met Wilfred, Johan, Hélène en ik. Want als wij er niet zijn, neemt zij het over."

Vandaag Inside stopt er voor lange tijd mee: zware tijden voor fans Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee De laatste dagen van Vandaag Inside is in gegaan. Fans van René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee moeten hierna op een andere manier naar hun idolen kijken of luisteren, want VI wordt de komende maanden vervangen door De Oranjezomer.

De oud-voetballer denkt dat zij enorm profiteert van het feit dat mensen haar als onderdeel van VI zien: "Daardoor heeft zij ook die hele hoge kijkcijfers, want ons publiek vindt haar top." Dat geldt volgens Van der Gijp echter niet voor haar vervanger: "Ik denk dat die Johnny de Mol weleens een redelijk probleem zou kunnen krijgen op SBS6, want hij zit daar niet in. In de factor die wij en Hélène hebben."

Rustige maanden

Van der Gijp, Derksen en Genee moeten nog een paar avonden samen door zien te komen om een relatief vlekkeloos seizoen af te sluiten. Het drietal slaagde er sinds de jaarwisseling in om tijdens uitzendingen elkaar niet meer in de haren te vliegen.

René van der Gijp legt toekomst Vandaag Inside in handen van Johan Derksen na knallende ruzie: 'Het is een oude zure man' De ruzie tussen René van der Gijp en Johan Derksen lijkt niet zomaar opgelost te gaan worden. De twee vlogen elkaar maandagavond in de haren tijdens de uitzending van Vandaag Inside en dat kan flinke gevolgen hebben. Van der Gijp dreigt een dag later te stoppen met het programma als Derksen zijn woorden niet inslikt.

Dat was in het najaar van 2024 nog heel anders. Van der Gijp en Derksen botsten toen keihard over de inhoud van het programma en het leek er zelfs even op dat het tot een breuk zou komen. Uiteindelijk kwam het weer goed en tekende het trio zelfs een nieuw contract. Daarin wist Van der Gijp af te dwingen dat hij niet meer op woensdag aanschuift.