Johnny de Mol deelt nieuws over geopereerde presentatrice Hélène Hendriks: 'Laten we hopen'

Vandaag Inside zit in de laatste week voor de zomerstop en vanaf maandag 26 mei neemt De Oranjezomer het stokje over van de welbekende heren op SBS 6. Hélène Hendriks is daar normaliter de presentatrice van, maar zij is afwezig wegens een operatie. Inmiddels is er een update over de gezondheid van de presentatrice.

Hendriks wordt vervangen door Johnny de Mol in de eerste weken van De Oranjezomer. Hij kwam bij Shownieuws met nieuws na de operatie van de presentatrice. "Ze is inmiddels geopereerd en het gaat de goede kant op. Laten we hopen dat ze snel weer kan terugkomen en het stokje van mij overneemt. Maandag gaan we van start", zei de zoon van mediamagnaat John de Mol.

Ook geen voetbal

Door de geplande operatie, die Hendriks zelf eerder 'niet groter wilde maken dan het mis', mist Hendriks niet alleen De Oranjezomer. Het Europese voetbalseizoen komt deze dagen ook ten einde en zodoende zal ze ook niet het gezicht zijn op Ziggo Sport bij bijvoorbeeld de finales van de Europa League, Champions League en Conference League, die allemaal voor 1 juni gespeeld worden.

Johnny de Mol

Hendriks moet na haar operatie een tijdje in een rolstoel zitten en kan dan dus ook niet werken. Waar ze precies aan geopereerd moest worden, wilde ze niet bekendmaken. De Mol junior nam al eerder het stokje over van Hendriks tijdens ook De Oranjezondag op SBS 6. Hij doet maandag 26 mei de terugkeer van De Oranjezomer en blijft daar een paar uitzendingen zitten totdat Hendriks hersteld is.

Vandaag Inside, met Gordon

Deze week is het woensdag (zonder René van der Gijp, die altijd vrij is die dag), donderdag én vrijdag nog tijd voor Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee en tv-icoon Johan Derksen ontvingen dinsdagavond nog zanger Gordon aan tafel van het populaire praatprogramma. Daar vertelde de 'huurbaas' van Ajax-trainer Francesco Farioli openhartig over zijn band met de Italiaan en leek hij zelfs meer te weten over het plotselinge vertrek van Farioli.