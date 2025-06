Yolanthe Cabau en haar zoontje Xess Xava leven in Los Angeles een bestaan buiten de schijnwerpers. Maar als ex-vrouw van voormalig topvoetballer Wesley Sneijder én haar werk als actrice en model, staat ze alsnog in het middelpunt van de aandacht. En onbedoeld wordt ook haar kind be- en veroordeeld.

Cabau (40) doet een pijnlijke onthulling in een interview met het tijdschrift 'Vrouw'. Op foto's die ze van Xess Xava (9) toont, krijgt ze vaak honderden negatieve reacties. Het gaat dan vooral over dat hij lang haar heeft. "Comments zoals dat ik liever een meisje had gehad of dat ik het fashionable vind. Er wordt met ziektes gescholden of gezegd dat mijn kind moet sterven. Dat vind ik zó shocking!", geeft ze toe. Maar reageren doet ze nooit, want dat is 'zonde van haar energie'.

Gekke situaties

Op Netflix komen Cabau en het kind dat ze met ex-topvoetballer Sneijder kreeg uitgebreid voorbij in de nieuwe realityserie Yolanthe. Daarin geeft ze een inkijkje in haar leven en komen er ook momenten voorbij dat de haardracht van Xess Xava centraal staat. 'Gelukkig' krijgt hij niks mee van al die haat op sociale media. "Dat levert soms gekke situaties op. Toen hij in Utrecht met zijn broer aan het voetballen was, zei iemand: 'Trek je maar niets aan van wat ze zeggen, Xess. Je haar is mooi!' Dan denkt hij: oh, blijkbaar vinden mensen er iets van."

'Dat vindt hij gewoon nice'

Volgens zijn moeder geeft Xess Xava er niks om dat hij weleens wordt verward met een meisje, want dat gebeurt wel. "Veel voetballers en YouTubers dragen een knot of hoofdband, dat vindt hij gewoon nice. En als hij happy is, ben ik happy.” In de realityserie komt ook de jeugd van Yolanthe zelf uitgebreid aan bod. Zij is de dochter van een (verslaafde) Spaanse vader en een Nederlandse moeder. Het gezin woonde in haar kindertijd flinke delen van het jaar op Ibiza, het Spaanse eiland.

'Heel nieuw trauma'

"Afgelopen jaar kwam ik samen met familie en zijn er voor mij nieuwe dingen aan het licht gekomen. Als je iets verwerkt denkt te hebben en het blijkt opeens anders te zijn gegaan, veroorzaakt dat een heel nieuw trauma. Mijn pijn hierover en die van mijn dierbaren is één van de dingen waarmee ik het afgelopen jaar heb gedeald."