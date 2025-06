Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder mogen dan al jaren uit elkaar zijn, de twee hebben nog altijd goed contact. De ex-vrouw van de voormalig topvoetballer woont inmiddels al zes jaar in Los Angeles met hun zoon Xess Xava. "Hij weet niet beter dat hij bijna altijd bij mij is en af en toe bij papa", vertelt Cabau in een groot interview met Vrouw.

Het is zondag vaderdag, maar dan zal Wesley Sneijder zijn negenjarige zoon niet kunnen zien. Hij blijft 'gewoon' bij zijn moeder in de Verenigde Staten. "Maar ook in Amerika maakt Xess op school gewoon een knutselwerkje en hij gaat zeker FaceTimen met zijn vader. Ze hebben een heel goede band, en Wes en ik ook", zegt ze.

Herenigd met Wesley Sneijder

Hun zoontje is eigenlijk niet anders gewend dat het gezinsleven niet doorsnee is. Vroeger, toen Sneijder nog actief voetballer was, was dat namelijk ook al niet zo. Maar dat zelfs de band tussen ex-geliefden Yolanthe en Wesley nog altijd goed is, mag bijzonder heten in zo'n turbulente relatie als die tussen een voetballer en een model. Maar binnenkort worden ze herenigd.

"Dan komt hij weer naar ons toe en gaan we met z’n drieën leuke dingen doen. Ik ben best trots op hoe we dat samen doen", zegt Cabau in het interview. 'Natuurlijk' heeft ze het ook weleens moeilijk als alleenstaande moeder, geeft ze toe. Hoewel haar liefdesleven onder een vergrootglas ligt, zijn zij en zoontje Xess Xava in Amerika nog altijd met z'n tweetjes.

'De eerste dag was huilen, voor ons allebei'

"Er gebeurt best veel in ons leven, maar we zijn met z’n tweetjes een goed team en hebben altijd lol. Toen we verhuisden naar LA was Xess drie en hoefde hij nog niet naar school. We hadden alle tijd om samen avonturen te beleven. De eerste schooldag was daardoor echt huilen, voor ons allebei. Maar inmiddels is het heel praktisch dat ik overdag kan werken."

Nieuw huis

Samen wonen Yolanthe en Xess in een appartementje in Los Angeles, maar sinds kort wordt er aan een nieuw huis gebouwd. Ze vindt het belangrijk dat haar kind kan spelen in de tuin: voetballen, een boomhut en trampoline. Daar wordt aan gewerkt, maar het project schiet niet echt op. "Een paar keer per week lopen we er samen heen en kijken we wat er allemaal gebeurd is. We kunnen niet wachten tot het af is.”