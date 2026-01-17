Het gaat steeds beter met Royston Drenthe. De oud-voetballer kreeg vorig jaar te maken met een herseninfarct, maar is hard op de weg terug. Binnenkort is een deel van zijn revalidatie zelfs op televisie te zien.

Vanaf aankomende maandag is het programma Nog Eén Keer Fit te zien. Rutger Castricum presenteert het en was vrijdagavond aanwezig bij De Oranjewinter om te praten over het nieuwe programma. “Eindelijk. Het heeft natuurlijk behoorlijk lang op de plank gelegen en dat heeft alles te maken met de situatie Royston Drenthe."

Kilootje te veel

"Het programma heet Nog Eén Keer Fit", legt Castricum uit. "Dat heb ik samen gemaakt met Wesley Sneijder, Wim Kieft en Drenthe, jongens die allemaal een kilootje zijn aangekomen na hun sportieve carrière. Ze willen eigenlijk terug naar hun oude lichaam en daar alles aan doen."

Het programma zou eigenlijk eerder op de buis te zien zijn, maar door de situatie bij Drenthe werd het even uitgesteld. "Met het programma hebben we toe gekeken of we het überhaupt wel gingen uitzenden. Hij is herstellende en hij werkt hard om weer terug te komen. Hij en zijn familie hebben besloten dat het programma uitgezonden mocht worden. Daar zal ook een deel van zijn herstel bij zitten.”

Herstel

Presentatrice Hélène Hendriks vraagt zich af in hoeverre Drenthe kan herstellen. “Dat is natuurlijk de vraag", antwoordt Castricum. "Hij maakt stappen en is heel gedisciplineerd. Hij wil niets liever dan weer de oude worden. Of dat lukt weet je natuurlijk nooit, maar laten we er maar gewoon vertrouwen in hebben.” Desondanks heeft Castricum zin in het programma. "Er zit heel veel humor in en er wordt veel gelachen. Maar door het drama rondom Drenthe zit er ook een traan in.”

Fitte Sneijder en Kieft

Hendriks spreekt ook Noa Vahle nog even aan. Het tweetal kent elkaar goed en werkt vaak samen met Sneijder. "Wij hebben het eindresultaat al gezien bij Wesley, maar daar mogen we nog niks over zeggen."

Ook Victor Vlam zat aan tafel. Hij valt Hendriks in de reden en zegt te denken dat dit een leuk programma gaat worden. Daarop reageert andere gast Rob Geus door lachend te gaan staan en iedereen groot applaus te laten geven.