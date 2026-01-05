Oud-voetballer Royston Drenthe werd afgelopen najaar getroffen door een herseninfarct. Dat was 'een flinke schok' voor zijn dierbaren. Die hebben maandag een update gegeven over de situatie en de serie waaraan hij meewerkte.

Drenthe heeft voor zijn herseninfarct namelijk deelgenomen aan een traject van de PowNed-serie Nog Eén Keer Fit. Dat zal deze maand worden uitgezonden. PowNed laat in een persbericht weten dat de serie in overleg met alle betrokkenen is voortgezet.

'Flinke schok'

"Het was een flinke schok voor ons allemaal. Royston werkt inmiddels stap voor stap aan zijn herstel", zeggen de familie en het management van Drenthe in het bericht van PowNed. "Het is voor Royston en ons belangrijk dat Nog Eén Keer Fit wordt uitgezonden."

In de vierdelige serie die vanaf 19 januari te zien is, worden oud-voetballers Wesley Sneijder, Wim Kieft en Drenthe gevolgd in hun strijd tegen de kilo's. Rutger Castricum presenteert het programma.

Bijzonder traject

"Het programma laat niet alleen zien hoe bijzonder het traject was, maar ook hoeveel plezier ze samen hebben gehad. Ondanks het herseninfarct van Royston is er nog steeds veel om dankbaar voor te zijn en dit project en zijn revalidatie horen daar zeker bij", aldus de familie.

Herstel

In november werd er al een update gegeven over het herstel van de oud-Feyenoorder door FC De Rebellen. "Royston bevindt zich momenteel in een belangrijke fase van zijn revalidatieproces. Hij werkt met veel toewijding en discipline aan zijn herstel en toont daarin dagelijks de inzet en motivatie die we van hem gewend zijn", meldde manager Tjarda Zeggelink toen.

Drenthe speelde in het verleden voor Feyenoord, Real Madrid en Everton. Tegenwoordig was hij analist bij Ziggo Sport, waar hij samenwerkte met onder anderen Sneijder en Rafael van der Vaart. Zij schrokken van het nieuws dat hun vriend en collega was getroffen door een herseninfarct. "Dat kwam wel even binnen", zei de recordinternational in een uitzending.