Ski-icoon Lindsey Vonn staat voor een nieuw historisch moment in haar carrière: ze wordt de oudste alpineskiër ooit die deelneemt aan de Olympische Spelen wanneer ze de pistes van Cortina d'Ampezzo betreedt. Haar grote geheim: "Grote billen."

De 41-jarige Vonn kijkt uit naar de Winterspelen. In een eerder interview vertelde ze al groots over haar plannen, nu ze voor de eerste keer als vrijgezel naar het prestigieuze toernooi afreist. Nu komt haar olympische lichaam aan bod. "Ik wil mensen laten zien dat oud zijn geen nadeel is. Ik heb ongelooflijk veel ervaring als atleet", vertelde ze tegenover People.

Dikkere kont

Voor de Winterspelen in Milaan en Cortina is de Amerikaanse liefst vijf kilogram aangekomen. Iets waar ze trots op is. "Ik bedoel, grote billen zullen altijd in de mode blijven", denkt Vonn. "Ik ben in spiermassa en gewicht aangekomen omdat skiën een sport is waarbij de zwaartekracht een rol speelt. Ik heb die massa nodig." Ze legt uit hoe dat zit: "Hoe meer ik weeg, hoe sneller ik ben."

Vonn is behoorlijk openhartig over haar gewicht, een onderwerp dat niet altijd even makkelijk is om over te praten. Vorig jaar verloor ze vanwege stress veel kilo's. "Ik ben veel afgevallen en heb hard gewerkt om het er weer bij te krijgen. Je moet gewoon trots zijn op je lichaam en wat het voor je kan doen", is ze van mening. Voor Vonn telt alleen kracht. "Ik moet gewoon sterk zijn. En ik ben net zo sterk als voorheen – zo niet sterker."

Nieuwe kans na fysiek malheur

Dat Vonn in Italië erbij is, mag al een klein wonder heten vanwege haar blessureverleden. In 2019 stopte ze vanwege aanhoudende knieproblemen. Vijf jaar later, nadat ze onder het mes was geweest, maakte ze een spectaculaire comeback. "Mijn lichaam was ineens compleet anders", herinnert Vonn zich. "Ik had helemaal geen pijn meer, mijn knie zwol niet meer op. Ik had het gevoel dat ik alles aankon."

"Het was ongelooflijk spannend", vervolgt ze over haar rentree. In Milaan krijgt ze nog één laatste kans op een succesvol olympisch afscheid. Lukt het Vonn om net als in 2010 in Vancouver goud te winnen?