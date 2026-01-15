De Olympische Spelen staan voor de deur en daar is de legendarische Lindsey Vonn (41) voor de vijfde keer in haar leven bij. Ze is duidelijk in vorm, maar deelde enkele weken voor de Spelen in Milaan ook een problematisch bericht. Ze heeft daarvoor de hulp in geroepen van haar volgers.

Vonn is inmiddels al in Italië om zich optimaal voor te bereiden op de Spelen. Ze vertoeft momenteel in het plaatsje Tavisio, in het noordoosten van het land. De alpineskiester riep vanaf daar de hulp in van haar 2,7 miljoen volgers op Instagram, want er was iets misgegaan.

Verloren skistok

Ze was namelijk haar skistok kwijtgeraakt. Vonn plaatste donderdagmiddag een foto van de stok die spoorloos was in de Italiaanse sneeuw. "Vermist! Ik ben een stok verloren in Tavisio. Als je het vindt, stuur me alsjeblieft een bericht."

Een doekje voor het bloeden voor Vonn: ze kreeg deze week complimenten uit Nederland. Ex-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog zijn namelijk vol lof over de 41-jarige ski-legende. Met name Van As heeft haar hoog zitten. Zij denkt dat Vonn immers de sensatie van de Olympische Winterspelen gaat worden. "Geen twijfel over mogelijk", aldus de tweevoudig olympisch kampioene.

Geen angst bij Lindsey Vonn

Van As vindt het vooral bijzonder dat Vonn ondanks haar leeftijd nog zo'n durfal is. "Hoe ouder je wordt, hoe meer angsten je krijgt. Daar heeft zij geen last van."

Vonn was er op de Spelen van 2002 in Salt Lake City als 17-jarige al bij. In 2010 won de alpineskiester goud en brons, in 2018 werd ze wederom derde. Een jaar later nam ze afscheid van wedstrijdskiën, maar nadat ze in 2024 een halve kunstknie kreeg kon ze weer vrijwel pijnvrij op topniveau presteren en plaatste ze zich voor de Spelen van Milaan.

Skistok is weer terecht

Update: eind goed, al goed voor Vonn. In de avonduren deelde ze opgelucht een foto op haar Instagram Story waar haar vermiste skistok weer te bewonderen was. Waarschijnlijk is het haar op eigen houtje nog gelukt ook, zo blijkt uit de beschrijving. "Detective Vonn hield zich bezig met de zaak."