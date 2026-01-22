Wintersporticoon Lindsey Vonn (41) stond al vier keer op de Spelen. Toch wordt de editie van 2026 in Milaan extra bijzonder: ze gaat namelijk voor het eerst als vrijgezel. "Dat wil ik wel proberen."

Vonn heeft al een hele carrière achter de rug. De skiester maakte haar olympische debuut in 2002. Ze nam ook deel aan de Winterspelen in 2006, 2010 en 2018. In totaal won ze één keer olympisch goud en twee keer brons in het alpineskiën.

Ze nam in 2019 afscheid van de sport vanwege een knieblessure. In april 2024 onderging ze een knieoperatie waarbij ze een halve kunstknie kreeg. In het seizoen daarna kon ze terugkeren op het hoogste niveau, zonder klachten. Inmiddels is ze helemaal hersteld en klaar voor een olympische comeback in Milaan.

Vrijgezel

Deze Spelen worden anders dan de vorige, onthult Vonn in een interview met Self. "Ik ben nog nooit in mijn leven als vrijgezel naar de Spelen gegaan", zegt de Amerikaanse met nieuwsgierigheid in haar stem. "Dus ik ben opgewonden om dat te proberen."

Relaties

Vonn had lange tijd een relatie met skiër Thomas Vonn. De twee waren getrouwd van 2007 tot 2013. Later verloofde ze zich met ijshockeyer P. K. Subban. Die relatie kwam in 2020 ten einde.

Een nieuwe relatie staat voorlopig niet op de planning voor de Amerikaanse. Haar tijd en aandacht gaat volledig naar de sport. "Het is heel fijn om gewoon te focussen op mezelf", aldus Vonn.

Sensatie

De Winterspelen van Milaan gaan op 6 februari van start. Oud-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As gaan in ieder geval genieten van Vonn, zo lieten ze weten in hun podcast voor Sportnieuws.nl. Kan ze haar spraakmakende comeback bekronen met olympisch goud? "Ze is wel in vorm", aldus Van As. Hoog is ook onder de indruk: