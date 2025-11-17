Wat een revolutionair idee had moeten worden, mondde uit tot een groot fiasco voor het Britse Sky Sports. Hun nieuwste TikTok-account 'Sky Sports Halo' had nieuwe jonge dames moeten betrekken tot de topsport, maar zorgde uiteindelijk tot veel walging bij die doelgroep.

Slechts 72 uur hing Sky Sports Halo in de lucht. In die korte tijdsspanne maakte het TikTok-account al zo veel los, dat het daarna op zwart ging. Op het kanaal deelde het Britse medium video's van onder meer de Premier League, Formule 1 en rugby. Alle content was in een overdreven en onserieuze stijl, wat als doel moest hebben om de aandacht te trekken van jonge vrouwen.

'Ongelooflijk dat het is goedgekeurd'

De video's van het TikTok-account, waar 'Sky Sports lil sis' in de bio stond, schoten bij vele vrouwen in het verkeerde keelgat. De roze letters, emoji's en termen als matcha, hot girl en slay zorgden ervoor dat vrouwen zich niet serieus genomen voelden, doordat de sport op de achtergrond raakte.

De reacties onder de video's van Sky Sports Halo waren dan ook niet mals. Een bekende Britse sportinfluencer, Millie Jones, schreef hetvolgende aan het TikTok-account. "Zo neerbuigend. Een afgeslankt sportkanaal voor vrouwen creëren is ongelooflijk seksistisch. Ongelooflijk dat het is goedgekeurd en nog steeds in de lucht is."

'We hebben de plank misgeslagen'

Dat laatste is inmiddels niet meer het geval. Door alle commotie trok Sky Sports na drie dagen al de stekker uit hun nieuwste project. Inmiddels staat er alleen nog maar een verklaring en excuses op het kanaal. Daarin verklaren ze dat Halo in het leven hadden geroepen als een plek naast de reguliere sportkanalen voor de nieuwe jonge vrouwelijke sportfans. "We hebben geluisterd. We hebben de plank misgeslagen. Als gevolg daarvan stoppen we onmiddelijk met alle activiteiten op dit account", zo schrijven ze.

Sky Sports belooft in de toekomst beter na te denken over dit soort inclusieve ideeën en blijft daarnaast hard werken aan een platform voor nieuwe vrouwelijke sportfans. "We zijn aan het leren en blijven gecommiteerd om plekken te creëren voor fans waar ze zich betrokken en geïnspireerd voelen", aldus het Britse medium.