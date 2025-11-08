Sky Sports-presentatrice Natalie Pinkham moet het Formule 1-raceweekend in Brazilië missen. Ze is herstellende van een heftige operatie aan haar nek. "Maar ik ben er nog niet..."

De operatie was namelijk zwaarder dan verwacht. Ze geeft daarom een update via Instagram, waar de populaire presentatrice zo'n 400.000 volgers heeft. "Hallo vrienden, ik had gehoopt om gisteren in het vliegtuig naar Brazilië te zitten", begint de 48-jarige.

Risico's

"Maar de laatste maanden hadden meer risico's dan verwacht, na de operatie aan mijn nek. Ik ben er nog niet helemaal..." Pinkham ging al in september onder het mes en moest een tijd met een nekbrace rondlopen. Ze had gehoopt dit weekend weer haar werkzaamheden op te kunnen pakken, maar de Grand Prix van Brazilië komt te vroeg.

Dankzij de artsen is de presentatrice weer op de goede weg in haar herstel en probeert ze weer te bewegen. Pinkham is hen dan ook dankbaar, net als hij vrienden en familie. "Ook goed eten en frisse lucht hebben een helende werking", schrijft ze. "Nu begint het harde werk. Laten we het doen."

Op de beelden is te zien dat Pinkham in het ziekenhuis met veel slangen werd aangesloten aan verschillende apparaten. Aan de operatie heeft ze een flink litteken in haar nek overgehouden.

GP van Brazilië

De Grand Prix van Brazilië wordt zondag verreden. Red Bull-coureur Max Verstappen hoopt daar verder in te lopen op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. Laatstgenoemde viel zaterdag uit in de sprintrace. Norris werd daar eerste en Verstappen pakte vijf punten met de vierde plek.

Het natte circuit zorgde voor chaos. Naast Piastri belandden ook Nico Hulkenberg en Franco Colapinto in de muur. Gabriel Bortoleto bracht met zijn crash de grootste schok teweeg. Hij knalde met hoge snelheid in de bandenstapel, maar was gelukkig oké.